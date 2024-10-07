Генштаб підтвердив удар по російському нафтовому терміналу у Феодосії

Завдання виконали підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України

Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема для забезпечення потреб російської армії

Сили оборони України вночі 7 жовтня завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються», – ідеться в повідомленні.

Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема для забезпечення потреб російської армії. Усього на півострові два такі термінали, другий розташований у Севастополі.

Завдання виконали підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають, наголосили у Генштабі.

Морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії розташований на відстані 248 км від території, яку контролює Україна.

Морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії фото з відкритих джерел

Нагадаємо, в окупованій Феодосії у Криму пролунали вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Окупаційна влада підтвердила інформацію про інцидент, однак причина займання залишається невідомою.