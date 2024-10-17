Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка проаналізувала удар ЗСУ по найбільшій нафтобазі у Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британська розвідка проаналізувала удар ЗСУ по найбільшій нафтобазі у Криму
Пожежа на нафтобазі в Феодосії після удару ЗСУ
фото: X/Міноборони Британії

Розвідка Британії назвала основні цілі України в окупованому Криму

7 жовтня 2024 року Україна завдала удару по Феодосійському морському нафтовому терміналу в Криму. Він є найбільшим об’єктом такого типу на окупованому півострові. Розвідка Великої Британії проаналізувала атаку та назвала основні цілі України на півострові.

Як зазначає Міноборони, нафтовий термінал у Феодосії раніше вже потрапляв під удар українських дронів у березні 2024 року.

«Українські атаки продовжують поступово підривати російський військовий потенціал на Кримському півострові», – зазначила британська розвідка.

Як зазначає Міноборони Британії, цілі, які були уражені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, об'єкти логістики і переправу через Керченську протоку.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

Як повідомлялося, територію ураженої в окупованій Феодосії нафтобази захищав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Видання «Радіо Свобода» публікувало супутникові знімки, на яких видно, що цей комплекс дійсно захищав нафтобазу. 

До слова, Росія оголосила в міждержавний розшук громадянина Грузії Олександра Інасарідзе та громадянина України Сергія Андрійченка. Їх звинувачують у причетності до вибуху на Кримському мосту у жовтні 2022 року.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Крим війна британська розвідка окупанти нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відому мовознавицю Ірину Фаріон було вбито ввечері 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові
Вбивство Фаріон. Слідство перевіряє причетність нових осіб до злочину
11 жовтня, 13:24
В Україні продовжується мобілізація
Україна хоче мобілізувати у 2024 році ще 200 тис чоловіків, але навряд чи вдасться – The Times
6 жовтня, 13:56
З прифронтової Донеччини врятували історичні артефакти
З Донеччини евакуювали стародавні артефакти, які могли знищити росіяни
6 жовтня, 12:36
На фронті відбулося 134 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
3 жовтня, 23:57
️До участі в тендерах не допускаються компанії, власниками яких є громадяни Росії, Білорусі та Ірану
Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ
3 жовтня, 15:55
Між Іраном та Ізраїлем немає кордону
Ракетна атака Ірану. Перші висновки
2 жовтня, 15:51
Триває 948-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
28 вересня, 08:25
Зеленський проведе розгорнуту зустріч із Байденом 26 вересня
Зеленський найближчим часом декілька разів зустрінеться з Байденом
24 вересня, 21:49
Росіяни вчергове вдарили КАБами по місту
Окупанти обстріляли Харків: влада повідомила про наслідки
20 вересня, 17:33

Події в Україні

Британська розвідка проаналізувала удар ЗСУ по найбільшій нафтобазі у Криму
Британська розвідка проаналізувала удар ЗСУ по найбільшій нафтобазі у Криму
Мер Черкас підтвердив перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ: реакція вірян
Мер Черкас підтвердив перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ: реакція вірян
Справжня зима посеред осені: Карпати замело снігом (фото)
Справжня зима посеред осені: Карпати замело снігом (фото)
РФ атакувала енергооб'єкти у п'яти областях: Міненерго повідомило про наслідки
РФ атакувала енергооб'єкти у п'яти областях: Міненерго повідомило про наслідки
Бійка у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах: як відреагувала поліція (фото)
Бійка у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах: як відреагувала поліція (фото)
У Черкасах віряни Московського патріархату захопили собор: є поранені (фото, відео)
У Черкасах віряни Московського патріархату захопили собор: є поранені (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
30K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
26K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
14K
У ЄС рекордно подорожчав важливий продукт харчування

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua