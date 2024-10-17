Британська розвідка проаналізувала удар ЗСУ по найбільшій нафтобазі у Криму

Пожежа на нафтобазі в Феодосії після удару ЗСУ

Розвідка Британії назвала основні цілі України в окупованому Криму

7 жовтня 2024 року Україна завдала удару по Феодосійському морському нафтовому терміналу в Криму. Він є найбільшим об’єктом такого типу на окупованому півострові. Розвідка Великої Британії проаналізувала атаку та назвала основні цілі України на півострові.

Як зазначає Міноборони, нафтовий термінал у Феодосії раніше вже потрапляв під удар українських дронів у березні 2024 року.

«Українські атаки продовжують поступово підривати російський військовий потенціал на Кримському півострові», – зазначила британська розвідка.

Як зазначає Міноборони Британії, цілі, які були уражені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, об'єкти логістики і переправу через Керченську протоку.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

Як повідомлялося, територію ураженої в окупованій Феодосії нафтобази захищав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Видання «Радіо Свобода» публікувало супутникові знімки, на яких видно, що цей комплекс дійсно захищав нафтобазу.

До слова, Росія оголосила в міждержавний розшук громадянина Грузії Олександра Інасарідзе та громадянина України Сергія Андрійченка. Їх звинувачують у причетності до вибуху на Кримському мосту у жовтні 2022 року.