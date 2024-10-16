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Українська делегація в ООН зробила заяву про корінні народи України

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Українська делегація в ООН зробила заяву про корінні народи України
Українська делегація виступила в ООН
фото з відкритих джерел

Росія повинна покинути українські території, щоб всі корінні народи стали вільними 

Україна вірить, що настане час, коли всі її корінні народи стануть вільними, після того як Росія виведе свої війська з тимчасово окупованих територій, а справедливість торжествуватиме, про це йдеться у заяві української делегації в ООН. Як передає власкор Укрінформу у Нью-Йорку, про це заявила радниця постпредства України при ООН Наталія Мудренко під час загальних дебатів про права корінних народів у Третьому комітеті Генасамблеї.

«Контроль Росії над тимчасово окупованими територіями України, включно з Кримом, характеризується свавільними затриманнями та триманням під вартою без зв'язку з зовнішнім світом, переслідуваннями, катуваннями, залякуваннями та насильницькими зникненнями», – зазначила Мудренко.

Вона також зазначила, що на півострові триває примусове надання російського громадянства, переселення та депортація людей, а також призов до російської армії.

З початку окупації російський режим запровадив жорсткі обмеження на кримськотатарську ідентичність, намагаючись підкорити лідерів та організації громади, підкреслила дипломатка. Вона додала, що Меджліс, представницький орган кримськотатарського народу, досі вважається «екстремістською організацією» і залишається забороненим з вересня 2016 року.

Мудренко зазначила, що 31 січня цього року Міжнародний суд ООН визнав, що Росія, заборонивши Меджліс, порушила Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, тим самим обмеживши право кримських татар на підтримку своїх інституцій. Відомим лідерам Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову було заборонено в'їзд до Криму, що, за її словами, є відголоском геноциду-депортації кримськотатарського народу 1944 року. Вона також додала, що обидва лідери були заочно засуджені.

«Крим перетворився на величезну в'язницю, що приховує незліченні російські злочини. Понад 280 громадян України наразі затримані та несправедливо переслідуються російською владою за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі та екстремізмі, 212 з них є кримськими татарами», – сказала Мудренко.

До слова, Мустафа Джемілєв раніше заявляв, що кримські татари нині потрапили в умови, гірші за радянські.

Раніше повідомлялось, що за період окупації півострова Крим зниклими безвісти, про яких немає ніякої інформації, вважаються 24 людини, 18 з них – представники корінного кримськотатарського народу. 

11 вересня, в Києві біля «Тарілки Флоріана» на Либідській, президент України Володимир Зеленський із лідером кримськотатарського народу  Мустафою Джемілєвим відкрили Меморіал жертвам геноциду кримськотатарського народу. 

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Теги: кримські татари росія Меджліс засуджені Володимир Зеленський президент депортація обмеження ООН

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