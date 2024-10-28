Команда Трампа не вважає Путіна конкурентом, а не ворогом

Кандидат на пост віцепрезидента США Джей Ді Венс дав інтерв'ю телеканалу NBC

Кандидат на пост віцепрезидента США Джей Ді Венс не вважає російського диктатора Путіна ворогом, натомість закликав до переговорів з РФ. Про це він заявив під час інтервʼю NBC.

На питання журналіста про те, чи бачить Венс у Путіні ворога або союзника, він відповів, що російський диктатор є конкурентом.

«Я думаю, що він явно супротивник. Він конкурент. Я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову», – заявив він.

Крім того, він підкреслив, що для завершення війни в Україні необхідно вести переговори з Москвою.

«Я вважаю, що важливо, якщо ми колись закінчимо війну в Україні, принципово, на якомусь рівні, нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, Росією та нашими союзниками по НАТО в Європі. І це просто необхідна частина», – зазначив республіканець.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю Венс відповів, чи виведуть США із НАТО у випадку президентства республіканця.

Нагадаємо, раніше постійна представниця США при Альянсі Джуліанна Сміт заявила, що НАТО не готове надати Україні запрошення до членства.

До слова, Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявляв, що західні чиновники, які пропонують Україні стати членом НАТО в обмін на окупованій території, ніколи не говорили про це відкрито, адже вони бояться це робити.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.