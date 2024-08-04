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Німеччина назвала «надійний засіб стримування» Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Німеччина назвала «надійний засіб стримування» Росії
ФРН потребує «надійного стримувального фактора» проти Росії, «який також захищає поляків, балтійські народи і фінів, вважає Бербок
фото з відкритих джерел

Очільниця МЗС Німеччини зауважила, що наразі країну захищають інвестиції у власну безпеку і силу

Угода Німеччини і США щодо розміщення на німецькій території американських ракет дальнього радіуса дії може стати «надійним засобом стримування» Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє DW.

Дипломатка наголосила на необхідності розміщення далекобійних ракет, посилаючись на загрозу, яку агресорка Росія становить для європейської безпеки.

«Формувати зовнішню політику сьогодні означає визнати, що принцип надії не захистить нас від путінської Росії», – заявила Бербок.

Очільниця МЗС Німеччини зауважила, що наразі країну захищають інвестиції у власну безпеку і силу. З її слів, це «включає рішення про розгортання американських систем озброєнь великої дальності».

Адже наразі ФРН потребує «надійного стримувального фактора» проти Росії, «який також захищає поляків, балтійські народи і фінів – наших партнерів, які мають прямий кордон з Росією і відчули на собі, як вона використовує гібридні заходи на кордоні в останні місяці».

Раніше Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли танки Leopard 1 A5, які Берлін передав спільною з Копенгагеном.

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Теги: росія інвестиції Берлін кордон Анналена Бербок танки

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