Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Не в курсі ситуації». Китай вперше коментує вступ КНДР у війну

Юлія Голишкова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Не в курсі ситуації». Китай вперше коментує вступ КНДР у війну
Речник китайського МЗС: «Ми сподіваємося, що всі сторони домагатимуться деескалації ситуації»
фото: globalnation.inquirer.net

У Пекіні запевняють, що виступають за деескалацію і продовжують називати російську війну проти України «кризою» 

Прес-секретар китайського МЗС Лінь Цзян заявив, що у Китаї «нічого не знають» про перекидання військ Північної Кореї на територію Російської Федерації. Про це він повідомив на пресконференції в Пекіні.

У відповідь на питання, чи може Пекін підтвердити відправлення військовослужбовців КНДР до Росії, Цзян відповів, що «Китай не в курсі ситуації». 

Також журналісти попросили озвучити позицію Китаю з приводу того, що Пхеньян такими діями переводить «і без того тривалу» війну на нову стадію. «Позиція Китаю щодо української кризи послідовна і зрозуміла, і ми сподіваємося, що всі сторони домагатимуться деескалації ситуації та візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного врегулювання», – відповів речник китайського МЗС.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон має докази розташування військ Північної Кореї на території Росії. 

Згодом стало відомо, що Сеул може переглянути питання надання зброї Україні в разі посилення військової активності Північної Кореї. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.

До слова, російська Держдума ратифікувала Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Одна з його статей передбачає взаємну військову допомогу.

Читайте також:

Теги: Китай Північна Корея війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що Україна має швидко стати членом НАТО
Путін дізнається з американських газет, що Україна вже у НАТО
7 жовтня, 09:21
НАТО уже розробляє плани, як дати відсіч Росії
НАТО почало готувати план на випадок Третьої світової війни – Daily Mail
26 вересня, 09:22
Ізраїль повідомив США про операцію в Бейруті, лише після того, як вона вже почалася
Байден говоритиме з Нетаньягу, аби уникнути тотальної війни на Близькому Сході
30 вересня, 07:16
Підполковник Андрій Мороз наголосив, що кожному з військовозобов’язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують
Чи можливе закінчення війни без мобілізації? Відповідь ТЦК
30 вересня, 18:39
Усе, що зазначено в Плані перемоги, абсолютно реально для наших партнерів, переконує Зеленський
Зеленський пояснив, який мир потрібен Україні
5 жовтня, 20:47
За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень, на початок 2022 року населення України становило 42 млн, тобто з 1991 року воно скоротилося на 10 млн
В Україні найнижча народжуваність? Демограф прокоментував звіт ЦРУ
6 жовтня, 17:07
Соліст гурту «Бі-2» Єгор Бортник написав пост-звернення до Путіна
«Досить вбивати людей». Соліст російського гурту «Бі-2» звернувся до Путіна
9 жовтня, 21:47
Останнім часом значно посилилися масові перевірки документів представниками ТЦК в різних містах України
Україна інформаційно програла в питанні мобілізації? Радник Зеленського зробив заяву
16 жовтня, 10:25
За словами Туска, стратегії, які закладені в плані Зеленського, будуть наново оцінюватися після американських виборів
План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск
18 жовтня, 13:43

Політика

США мають розглянути «прямі військові дії» проти КНДР: конгресмен звернувся до Байдена
США мають розглянути «прямі військові дії» проти КНДР: конгресмен звернувся до Байдена
«Не в курсі ситуації». Китай вперше коментує вступ КНДР у війну
«Не в курсі ситуації». Китай вперше коментує вступ КНДР у війну
Правоохоронці розповіли, скільки грошей Шор спрямував на підкуп виборців у Молдові
Правоохоронці розповіли, скільки грошей Шор спрямував на підкуп виборців у Молдові
Південна Корея повідомила, за якої умови відправить зброю Україні
Південна Корея повідомила, за якої умови відправить зброю Україні
Ізраїль відклав помсту Ірану за масований обстріл – The Times
Ізраїль відклав помсту Ірану за масований обстріл – The Times
Туреччина змінила правила у аеропортах через ризик повторних терактів
Туреччина змінила правила у аеропортах через ризик повторних терактів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
81K
Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії
46K
Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
23K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
9018
Софія Ротару біля могили. Співачка поділился щемливим фото на роковини смерті чоловіка

Новини

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Сьогодні, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Сьогодні, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua