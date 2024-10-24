«Не в курсі ситуації». Китай вперше коментує вступ КНДР у війну

У Пекіні запевняють, що виступають за деескалацію і продовжують називати російську війну проти України «кризою»

Прес-секретар китайського МЗС Лінь Цзян заявив, що у Китаї «нічого не знають» про перекидання військ Північної Кореї на територію Російської Федерації. Про це він повідомив на пресконференції в Пекіні.

У відповідь на питання, чи може Пекін підтвердити відправлення військовослужбовців КНДР до Росії, Цзян відповів, що «Китай не в курсі ситуації».

Також журналісти попросили озвучити позицію Китаю з приводу того, що Пхеньян такими діями переводить «і без того тривалу» війну на нову стадію. «Позиція Китаю щодо української кризи послідовна і зрозуміла, і ми сподіваємося, що всі сторони домагатимуться деескалації ситуації та візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного врегулювання», – відповів речник китайського МЗС.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон має докази розташування військ Північної Кореї на території Росії.

Згодом стало відомо, що Сеул може переглянути питання надання зброї Україні в разі посилення військової активності Північної Кореї. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.

До слова, російська Держдума ратифікувала Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Одна з його статей передбачає взаємну військову допомогу.