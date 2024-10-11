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Україна – Грузія: цікаві факти перед матчем

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Україна – Грузія: цікаві факти перед матчем
Сьогодні важливий матч для збірної України
фото: Дан Балашов

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми

Сьогодні в польській Познані на стадіоні Enea Arena відбудеться матч 3-го туру Ліги націй-2024/2025 у групі В1 УкраїнаГрузія (початок зустрічі – о 21:45 за київським часом).

Офіційну програму матчів групи В1 Ліги націй-2024/2025 Україна – Грузія та Україна – Чехія, який пройде 14 жовтня у Вроцлаві на «Тарчинський Арена Вроцлав» (початок – о 21:45 за Києвом), можна скачати за посиланням.

За декілька годин до початку зустрічі давайте трохи ближче познайомимося із сьогоднішньою версією збірної Грузії.

Сьогодні синоптики прогнозують у Познані під час матчу суху, майже безвітряну погоду з температурою +10 градусів за Цельсієм.

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Грузини зіграють у червоному.

Тим часом УЄФА назвав суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй-2024/2025 у квартеті В1 Україна – Чехія, що відбудеться 14 жовтня у Вроцлаві на «Тарчинський Арена Вроцлав» (початок – о 21:45 за київським часом).

Окрім матчу в Познані, сьогодні в групі В1 Ліги націй-2024/2025 відбудеться ще один поєдинок: у Празі на стадіоні Epet Arena збірна Чехії прийматиме Албанію (початок зустрічі – о 21:45 за київським часом).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де і коли дивитись матч Ліги націй Україна-Грузія 11 жовтня.

До слова, більш ніж чверть сторіччя тому, 9 жовтня 1999 року, відбувся один з найемоційніших матчів у історії збірної України. В останньому турі відбору до чемпіонату Європи 2000 року команда Йожефа Сабо зіграла виїзний матч проти Росії та здобула перемогу. 

Нагадаємо, у восьмому турі Другої німецької Бундесліги сталася приголомшлива подія. Ця ліга рідко дає багато приводів для обговорення, але нещодавно відбувся дуже дивний матч, який просто неможливо не помітити.

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Теги: Збірна України Грузія Україна НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй

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