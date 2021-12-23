Помісна церква відреагувала на підозру Порошенку та процитувала Святе Письмо

Київська митрополія переконана, що політичні суперечки між владою та опозицією мають залишатися у політичній площині

Київська митрополія Православної церкви України оприлюднила заяву щодо переслідування експрезидента Петра Порошенка.

Зазначається, що Помісна церква послідовно підтримували і продовжують підтримувати реформу правосуддя, одним з ключових елементів якої є неухильне дотримання принципів незалежності та справедливості правосуддя на всіх етапах його здійснення.

«На жаль, протягом історії нашої держави не раз ці принципи були поставлені під сумнів. Корупція, «телефонне право», вибіркове та політично мотивоване правосуддя підривали та продовжують підривати авторитет України, суспільну довіру до правоохоронної і судової системи», – йдеться у заяві митрополії.

Також вказується, що вищевказані «прояви зла» стали однією з причин Революції Гідності, коли український народ повстав проти системної несправедливості та неправди з боку тих, хто мав стояти на сторожі закону і порядку.

«Враховуючи все це, ми поділяємо занепокоєння як у суспільстві, так і серед міжнародних союзників та партнерів України щодо обвинувачення колишнього глави держави у зраді. В час, коли суспільство поділене на політичному ґрунті, а супротивник скупчує біля кордонів війська і демонструє готовність до відкритого наступу, на наше переконання всім, від кого залежить розгляд цього питання, слід бути особливо пильними, неупередженими, пам’ятати про наслідки своїх рішень», – додали у Помісній церкві.

Київська митрополія переконана, що політичні суперечки між тими, хто перебуває при владі, та тими, хто знаходиться в опозиції, повинні залишатися у політичній площині, як це притаманне демократичним європейським країнам.

«А з християнської точки зору слід кожному не забувати слів Писання: «Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм» (Лк. 6:31) та «Лжесвідок не залишиться непокараним, і хто говорить неправду, не врятується» (Притч. 19:5)»,– резюмується у заяві.

Зазначимо, на днях Епіфаній вручив Порошенку високу нагороду та подякував за підтримку Помісної церкви.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка.

Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.