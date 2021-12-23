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    Зеленський назначив Порошенка ворогом не просто так: пояснення психолога

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    Напередодні Нового року Порошенко отримав&nbsp;підозру в державній зраді. Опозиція пов'язує це із політичним переслідуванням Зеленського&nbsp; - Зеленський назначив Порошенка ворогом не просто так: пояснення психолога
    Напередодні Нового року Порошенко отримав підозру в державній зраді. Опозиція пов'язує це із політичним переслідуванням Зеленського 
    фото: glavcom.ua

    «У Зеленського ворогами стають всі, хто його зачіпає», – розповів психолог

    Напружені відносини між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським в першу чергу пов'язані з особистими причинами, а не змаганнями на політичній арені. Про це розповів в програмі «Хард Влащенко» політичний психолог Олег Хомяк.

    «У Зеленського ворогами стають всі, хто його зачіпає, а під час виборів Порошенко його зачіпав і неодноразово. А якщо в Зеленського є образа, то вмикається мстивість, а там вже без рефлексії, без норм моралі, без етики, без нічого», – зазначив психолог.

    Хомяк наголосив, що Порошенко – ворог Зеленському не так в політичному плані, як психологічно. «Вони не відійшли від ситуації виборів і ми завжди повертаємось в минуле». За його словами, саме тому маємо зараз такі стосунки між політиками – взаємні звинувачення, публічні сварки, допити в Державному бюро розслідування та звинувачення в державній зраді.

    «Поразка у виборах була особистою катастрофою і для Порошенка. Зеленський не був тією людиною, з якою він хотів воювати, а той його переміг...», – наголошує Хом'як.

    Не зважаючи на те, що Петро Порошенко завжди мав хороші зв'язки і при кожному президенті займав високі посади, за словами психолога, бажання йти на контакт із Володимиром Зеленським він має.

    Також Хомяк пояснив, чому у Володимира Зеленського склався ідеальний тандем із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

    Зазначимо, перші конфронтації між політиками відбулись саме на президентських дебатах в квітні 2019 року.

    Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді. 21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.

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    Теги: Петро Порошенко катастрофа Володимир Зеленський розслідування Психоаналiз час
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    Зеленський назначив Порошенка ворогом не просто так: пояснення психолога