Епіфаній вручив Порошенку високу нагороду та подякував за підтримку Помісної церкви

Митрополит висловив подяку Порошенку за історичний внесок у становлення і розбудову Православної церкви України

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяли участь у Молебні з нагоди третьої річниці Об‘єднавчого Собору. Богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі очолив предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Київський та всієї України Епіфаній, інформує пресслужба «Євросолідарності».

Зазначається, що митрополит Епіфаній висловив подяку Петру Порошенку за історичний внесок у становлення і розбудову Православної церкви України.

«Я хотів висловити щиру подяку кожному, а особливо від себе особисто, від нашої Помісної Української православної церкви подякувати п’ятому президентові України Петрові Олексійовичу Порошенку. Ви зробили дуже багато. Під час Об’єднавчого собору і в буремні історичні часи, коли ми зуміли провести Об’єднавчий собор і отримати Томос від Вселенського патріарха про автокефалію. Але посадивши дерево, його потрібно підливати, обрізати, доглядати. І всі ми разом робимо ці добрі справи в нашому спільному винограднику Божому», – звернувся він до Порошенка.

«Українська православна церква завжди буде з вдячністю пам’ятати те, що було зроблено три роки тому і те, що робиться повсякденно і в наш час. Тому що зараз ви допомагаєте, сприяєте в утвердженні і розбудові нашої помісної Української православної церкви», – зазначив предстоятель.

Блаженнійший Епіфаній вручив Петру Порошенку високу церковну нагороду – Хрест за заслуги перед Православною церквою України.

Очільник ПЦУ також відзначив церковною нагородою Марину Порошенко. «Прийміть цей церковний Орден на честь Святої Рівноапостольної Княгині Ольги за жертовну любов та віддану працю на благо нашої Помісної української православної церкви і побожного українського народу», – сказав Епіфаній.

П’ятий президент України подякував предстоятелю ПЦУ і закликав всіх українців до об’єднання.

«Я хочу закликати українців продовжити той шлях, який ми розпочали три роки тому, коли сотні парафій приєдналися до нашої Церкви і продовжують цей процес. Це правильна справа, це правильний шлях. Життя вже довело, що Православна церква України – це те, що об’єднає нашу країну, те, що дарує українцям духовну державність», – наголосив Порошенко.

Експрезидент зазначив, що пам’ятатиме все життя десятки тисяч людей на Софійській площі, які готові були стояти годинами і днями у молитві під час Об’єднавчого собору.

«Сталося те, про що мріяли й молилися десятки поколінь українців сотні років – щоб Господь послав нам диво Об’єднаної Православної Церкви. Диво автокефальної нашої церкви. Я хочу сказати, що Томос про автокефалію нашій церкві є хрещенням України у світі», – наголосив Порошенко.

«Наша Церква постала. Вона рішуче рухається по світу через визнання нашими сестрами православними церквами. Спільними молитвами, активною міжнародною діяльністю. А це не просто їх визнання – це підтримка всього світу тієї героїчної боротьби, яку на сьогоднішній день веде український народ для того, щоб захиститися від агресії. Для українців було незрозуміло, як під час агресії, яка забирає життя, можна ходити до церкви країни-агресора», – також зазначив він.

Порошенко особливо наголосив на важливості молитви Православної церкви України в часи, коли є загроза російського вторгнення.

«Нам потрібна молитва нашої Церкви і нам потрібно в першу чергу об’єднання суспільства. Це велика робота, яку робить ПЦУ, бо вона молиться за об’єднання українців», – сказав п’ятий президент України.

Як відомо, три роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ. Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, Українська православна церква з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

До слова, нещодавно Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу. Крім того, Московська церква згадала Сатану через Томос і пообіцяла Порошенку пекло.

Також нагадаємо, що Православна Церква України нагадала про головні свята грудня.

Читайте також: