Резиденцію Зеленського на Прикарпатті оточили активісти з плакатами (фото,відео)

Зеленський напередодні заявив, що підозра Порошенку не спричинить протестів в Україні

Декілька сотень активістів, зокрема партійців «Європейської солідарності», 22 грудня зібралися під державною резиденцією «Синьогора» у Гуті, де перебуває президент Володимир Зеленський з українськими дипломатами.

Як відомо, у державній резиденції у Гуті 21-22 грудня відбувається конференція послів України під гаслом «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави». Участь у конференції беруть Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 20 грудня Зеленський провів у резиденції зустріч з президентами Польщі та Литви.

Українці з Франківщини, Львівщини, Києва та інших регіонів зібралися під резиденцією через політичні переслідування й звинувачення лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка у державній зраді.

«Ми сьогодні звертаємося до усіх дипломатів, до представників усіх відомств: не допустіть політичних репресій в Україні. На міжнародному рівні відслідковуйте усі ці процеси. Зараз нам необхідно задіяти механізм посилених санкцій проти Російської Федерації і допомогти Україні. Ми вимагаємо: ні політичним репресіям, і ми закликаємо захистити Україну », – виступила народна депутатка Софія Федина.

Народний депутат Володимир В’ятрович додав, що сьогоднішня акція під резиденцією проводиться, аби донести інформацію до послів та президента.

«Ми тут, щоб показати послам, що, незважаючи на бездарного керівника держави, народ не змінився. Ми маємо народ, який буде захищати свою державу, який буде захищати цінності, які вивели нас на Майдан. Ми закликаємо їх бути з нами, підтримувати Україну, підтримувати український народ», – сказав В’ятрович.

В’ятрович закликав президента Зеленського припинити репресії проти людей, які стали на захист України у 2014 році, – волонтерів, військових і державних діячів.

«Зараз людина, яка уникала мобілізації, намагається звинуватити Порошенка у державній зраді. Мені здається, якраз те, що зараз робить Володимир Зеленський, є державною зрадою. Він руйнує внутрішню консолідацію, він руйнує міжнародну підтримку України, він таким чином спонукає до більш активних дій Путіна», – сказав депутат.

«Якщо Володимир Зеленський не хоче вчити історію столітньої давності, то йому варто було б дізнатися хоча б історію своїх найближчих попередників. Історію Віктора Януковича, який також почав з того, що узурпував всю владу. Який вважав, що це дає йому право усувати з політичної шахівниці тих, хто є найбільшою політичною загрозою. Він намагався садити їх за ґрати і був упевнений, що це гарантує йому довічну владу. Але насправді це все для нього закінчилося у Ростові. Зараз президент Зеленський обирає таку ж стежку. І ми тут, щоб нагадати йому, чим закінчив Віктор Янукович, ми тут, щоб нагадати, що українці не проковтнуть того, що він намагається робити», – додав В’ятрович.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.