В Україні досі діє 17 осередків «Партії політики Путіна»

«Партія імені Путіна» з’явилася в Україні задовго до повномасштабного вторгнення

Станом на 21 червня, в Україні, діють 17 осередків «Партії політики Путіна». Про це повідомляє YouControl.

Найбільша кількість партійних осередків, названих на честь президента Росії, зареєстровані в окупованому нині Криму – їх там сім. Однак, є вони та в інших регіонах України. Дві у Миколаївській області. По одній у Києві, Одесі, Донецьку, Рахові, Полтаві, Харкові, Херсоні та Хмельницькому.

Варто зазначити, що «Партія імені Путіна» з’явилася в Україні задовго до повномасштабного вторгнення. Вона є спадкоємицею політичної сили «Русь Єдина», яка утворилася у 2003 році та виступала за економічну інтеграцію країн пострадянського простору.

Одним із її засновників став екснардеп Олександр Ременюк. У 2004 році партія підтримала на президентських виборах Віктора Януковича. У 2005 році відбувся ребрендинг партії та вже наступного року вона пішла на парламентські вибори як «Партія політики Путіна». До Верховної ради України партія так і не потрапила, набравши лише 0,12% голосів виборців. Після провалу на виборах партії повернули стару назву «Русь Єдина», однак регіональні осередки так і продовжили носити ім’я диктатора Путіна.

Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя». За рішенням суду щодо партії ОПЗЖ, майно цієї політсили передано на користь держави. Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

ОПЗЖ – це вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Разом з тим, це єдина парламентська партія зі справді значним представництвом у місцевих радах.

Як повідомлялося, суд заборонив партії херсонських зрадників Сальдо та Стремоусова. Нагадаємо, 8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок».