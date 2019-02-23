Порошенко хоче перетворити Україну на регіонального лідера



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Порошенко: Ми маємо ставити перед собою великі цілі

Порошенко розповів про свою стратегію перетворення України на лідера

Під час виступу на Раді регіонального розвитку Львівщини президент Петро Порошенко наголосив, що бачить своїм завданням перетворення України на регіонального лідера та важливу складову європейської системи безпеки. Про це інформує Банкова.

«Наша стратегія – перетворити Україну на регіонального лідера. Наша стратегія на невід’ємну складову європейської цивілізації та наріжний її елемент – безпеку», - підкреслив Порошенко.

Він нагадав, що брав участь у Мюнхенській безпековій конференції та виступав з доповіддю щодо ситуації на окупованих територіях України на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

«Чітко наголосили, що без безпеки України не може бути безпеки Європи», - зауважив Порошенко.

Президент також зазначив, що ще одне підтвердження цьому було отримано, коли він з головою Верховної Ради, за присутності Уряду, народних депутатів, українських військових, підписав зміни до Конституції Україні щодо закріплення стратегічного курсу нашої держави на членство в ЄС та НАТО. Він зауважив, що перед цим підписанням в українському парламенті виступив президент Європейської Ради Дональд Туск.

«Наскільки велика віра в Україну звучала в його виступі», - зазначив Порошенко, та додав, що Дональд Туск закликав нас не вірити тим, хто каже, повернення України в Європу неможливе.

«Ми просто маємо ставити перед собою великі цілі і тоді єдність нашого народу, впевненість у своїх силах і впевненість у правильності обраного шляху призведуть нас до перемоги», - зазначив глава держави

Президент підкреслив: «Запорукою успіху буде чіткий план розвитку економіки, залучення інвестицій у галузі, які стануть потенційними точками прориву для економіки. Там, де у нас є потужні конкурентні переваги».

«Мова йде про агросектор, мова йде про IT-сектор, мова йде про промисловість і індустріалізацію, мова йде про інфраструктурні потужні проекти та мова йде про туризм. Інвестиції у ці сфери, я не маю жодного сумніву принесуть великі кошти… це дозволить створити нові робочі місця. І це дозволить так само, як і складова децентралізації, відчутно підвищити рівень життя людей», - зазначив Порошенко.