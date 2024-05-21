Пошук Patriot та ситуація на фронті: Зеленський поговорив із главою МЗС Німеччини Бербок

Глава держави докладно поінформував Бербок про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України

Президент відзначив підтримку Української формули миру з боку Німеччини, а також підтвердження від Федерального канцлера Олафа Шольца особистої участі в інавгураційному Саміті миру 15–16 червня у Швейцарії

Сьогодні, 21 травень, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччин и Анналеною Бербок.

Глава держави докладно поінформував про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України. Під час зустрічі сторони обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з ФРН.

«Ми дуже вдячні за військову підтримку, фінансову допомогу. Розраховуємо на ваше подальше сприяння. Наші країни мають дуже хороші відносини. Ми вдячні німецькому суспільству за підтримку України, за прихисток для наших людей», – написав Зеленський в телеграм.

Президент відзначив підтримку Української формули миру з боку Німеччини, а також підтвердження від Федерального канцлера Олафа Шольца особистої участі в інавгураційному Саміті миру 15–16 червня у Швейцарії.

Під час зустрічі окремо обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами.

Це вже сьомий візит Анналени Бербок до України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики Герман Галущенко показав главі МЗС Німеччини Анналені Бербок одну з найбільших теплових електростанцій України, зруйновану масованим ракетним ударом РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, очільниця німецького МЗС Анналена Бербок прибула до Києва. Це сьомий візит посадовиці від початку повномасштабного вторгнення.