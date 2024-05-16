Зеленський прибув у Харків та відвідав поранених захисників (відео)

Президент відзначив бійців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні»

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Харків. Зокрема, тут він відвідав захисників, які зазнали поранень у боях на Харківщині. Про це очільник України повідомив у Telegram.

Зеленський поспілкувався з воїнами. Також президент відзначив бійців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні».

«Дякую нашим бійцям за службу, за хоробрість. Україна пишається кожним своїм захисником. Дякую медикам, які зараз проходять через важке випробування під час захисту нашої Харківщини. Цінуємо, що ви робите все можливе, аби повернути воїнів до життя», – зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на півночі Харківської області темп наступальних операцій російських військ продовжує знижуватись після того, як вони спочатку захопили райони, які були менш захищені. Ворожі сили змогли просунутися вглиб регіону не більш ніж на вісім кілометрів від державного кордону.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська.