Норвегія виділяє понад пів мільярда доларів на підтримку України

6 млрд крон підуть на засоби ППО і ще мільярд – на гуманітарну підтримку

Норвегія вирішила виділити додаткові понад $600 млн для України. Про це повідомляє VG.

Норвегія збільшила підтримку України у 2024 році на 7 млрд норвезьких крон. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив після зустрічі, що 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО і ще мільярд – на гуманітарну підтримку.

Загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році з такими змінами досягне 22 млрд крон прямої підтримки.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував Норвегії за рішення.

«Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час», – зазначив він.

Очільниця комітету Стортингу із закордонних справ Іне Еріксен Сорейде зазначила, що загальна дискусія про рамки норвезької програми допомоги ще не завершується. На її думку, вже зараз слід підняти питання про перегляд 5-річного бюджету програми підтримки України на 75 млрд крон, тому що на наступні роки залишається менше коштів, аніж спершу планували.

Нагадаємо, Норвегія не виключає введення військ на територію України «в дуже довгостроковій перспективі».

Як повідомлялося, Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів. США надали на це дозвіл.

До слова, Норвегія виділить 1,6 млрд норвезьких крон (приблизно $153 млн) у межах чеської ініціативи закупівлі боєприпасів для України.