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Зеленський повідомив про розбудову енергетики, яка буде працювати попри російський терор

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський повідомив про розбудову енергетики, яка буде працювати попри російський терор
Президент: Ніколи російський терор не буде залишатися безкарним
фото: Офіс президента України

Зеленський: Енергетика втратила суттєву частину генерації, є потреба у свідомому споживанні

Наразі потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики – нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні відбулася нарада з прем'єр-міністром, міністром енергетики, військовими, представниками енергокомпаній щодо захисту та відновлення нашої енергетики.

Після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

«Тому зараз знову є потреба у дуже раціональному, продуманому споживанні електрики. І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади, від енергетичних компаній має бути забезпечено повне інформування суспільства про те, як відбуваються зараз відключення електрики, коли є пікове навантаження та чому потрібне свідоме ставлення кожного й кожної до споживання», – підкреслив гарант.

Президент додав, що триває активна робота, аби дати Україні більше захисту ППО.

Нагадаємо, відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

Як повідомлялося, «Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.

Читайте також: Відключення світла. Це лишень репетиція
Теги: енергетика Володимир Зеленський Україна президент робота відключення

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