Посол Франції Дюмон попрощалася з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон

«Дорогі друзі, прийшов час для мене сказати всім вам: «До побачення», звернулася до українців Дюмон

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон записала у суботу прощальне відеозвернення.

Відео Дюмон виклала у Twitter.

«Дорогі друзі, прийшов час для мене сказати всім вам: «До побачення». Після майже чотирьох років в Україні, які промайнули дуже швидко, в той же час були вкрай насичені роботою, враженнями, відкриттями, зустрічами. Повірте, для мене це були незабутні роки», - сказала Дюмон.

Посол побажала Україні під керівництвом команди президента Володимира Зеленського, якомога швидше згуртуватися в загальній роботі із досягнення миру і подолання проблем, які стримують рух України до кращого майбутнього.

«Зі свого боку, ми, Європа і Франція зокрема, і в подальшому будемо поруч, щоб надавати вам допомогу і підтримку. Щиро дякую всім вам і удачі», - підсумувала Дюмон.