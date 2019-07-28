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    Політика

    Посол Франції Дюмон попрощалася з Україною

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    Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон&nbsp; - Посол Франції Дюмон попрощалася з Україною
    Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон 

    «Дорогі друзі, прийшов час для мене сказати всім вам: «До побачення», звернулася до українців Дюмон

    Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон записала у суботу прощальне відеозвернення.

    Відео Дюмон виклала у Twitter.

    «Дорогі друзі, прийшов час для мене сказати всім вам: «До побачення». Після майже чотирьох років в Україні, які промайнули дуже швидко, в той же час були вкрай насичені роботою, враженнями, відкриттями, зустрічами. Повірте, для мене це були незабутні роки», - сказала Дюмон.

    Посол побажала Україні під керівництвом команди президента Володимира Зеленського, якомога швидше згуртуватися в загальній роботі із досягнення миру і подолання проблем, які стримують рух України до кращого майбутнього.

    «Зі свого боку, ми, Європа і Франція зокрема, і в подальшому будемо поруч, щоб надавати вам допомогу і підтримку. Щиро дякую всім вам і удачі», - підсумувала Дюмон.

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