Посол Франції Дюмон попрощалася з Україною
«Дорогі друзі, прийшов час для мене сказати всім вам: «До побачення», звернулася до українців Дюмон
Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон записала у суботу прощальне відеозвернення.
Відео Дюмон виклала у Twitter.
«Дорогі друзі, прийшов час для мене сказати всім вам: «До побачення». Після майже чотирьох років в Україні, які промайнули дуже швидко, в той же час були вкрай насичені роботою, враженнями, відкриттями, зустрічами. Повірте, для мене це були незабутні роки», - сказала Дюмон.
Посол побажала Україні під керівництвом команди президента Володимира Зеленського, якомога швидше згуртуватися в загальній роботі із досягнення миру і подолання проблем, які стримують рух України до кращого майбутнього.
До побачення ! pic.twitter.com/PoZEoZBMad— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 27 липня 2019 р.
«Зі свого боку, ми, Європа і Франція зокрема, і в подальшому будемо поруч, щоб надавати вам допомогу і підтримку. Щиро дякую всім вам і удачі», - підсумувала Дюмон.