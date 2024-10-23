Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)

Російські війська накрили місто артилерійським вогнем

Три людини постраждали в Нікополі, який агресор обстріляв із артилерії. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Осколкові поранення отримав 36-річний чоловік. Також постраждали жінки 60 і 78 років. Одну з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

6 фото На весь екран









Троє людей отримали поранення, у Нікополі пошкоджені багатоповерхівки та авто фото: Дніпропетровська ОДА

За даними Лисака, в місті пошкоджені близько півтора десятка магазинів, багатоповерхівки та авто.

Нагадаємо, на Херсонщині за минулу добу під обстрілом окупантів опинились 14 населених пунктів.

До слова, вночі 23 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору села Олександро-Калинове Краматорського району, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.

Крім того, з ночі й до ранку 23 жовтня ворог атакував Черкащину ударними дронами. Минулося без потерпілих, однак є влучання. Зокрема, пошкоджено будівлю автовокзалу та адмінбудівлю приватного підприємства.

Усього Сили оборони України вночі 23 жовтня збили 57 російських ударних безпілотників.