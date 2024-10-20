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Україна створює дрон, що може перехоплювати «Шахеди» – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна створює дрон, що може перехоплювати «Шахеди» – The Telegraph
Квадрокоптер Sting може літати на висоті до 3 км
фото: The Telegraph

Безпілотник Sting є дешевшою альтернативою зенітним ракетам

Україна вже тривалий час розробляє дрон, здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранської розробки Shahed-136. Британська газета The Telegraph дізналася перші подробиці про те, яким буде український дрон-перехоплювач.

Зазначається, що це буде керований безпілотник з видом від першої особи (FPV), який називається Sting. Він має стати дешевшою заміною для зенітних ракет, які часом доводиться витрачати для перехоплення «Шахедів».

The Telegraph також вперше публікує фотографію нового дрона, розробленого українською групою «Дикі шершні». Стверджується, що цей безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підніматися на висоту близько 3 км.

«Sting – це класична конструкція квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з його центру, де встановлено боєголовку та камеру. Він буде пілотуватися з землі за допомогою VR-окулярів, які дозволяють оператору точно бачити, куди він летить. Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводитися на ворожі цілі», – пише The Telegraph.

Хоча Сили оборони вже певний час успішно нищать російські дрони-розвідники типу «Зала» і «Орлан» за допомогою невеликих FPV-дронів, Sting стане першим безпілотником, спеціально розробленим для боротьби саме із Shahed-136. Щодоби росіяни випускають від 30 до 80 цих дронів-камікадзе, і це стало проблемою для української ППО.

За словами представника «Диких шершнів», середня вартість дрона-перехоплювача Sting «у десятки разів нижча», ніж у безпілотника Shahed. Це дозволить зекономити дефіцитні зенітні ракети.

Раніше глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України. 

Нагадаємо, у російсько-українській війні безпілотники відіграють активну роль, адже вони значною мірою впливають на перебіг бойових дій. Так, війна безпілотників в Україні перетворилася на високошвидкісну гонку технологічних озброєнь.

Як повідомлялося, Російська Федерація 5 жовтня збила власний безпілотний бойовий літальний апарат С-70 «Охотник», коли він летів на захід над лінією фронту в Україні. Ймовірно, Росія втратила контроль над БПЛА і вирішила знищити дрон, щоб він не потрапив до рук супротивника.

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Теги: росія війна безпілотник перехоплення розробка росіяни

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