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Столична влада оголосила про збільшення блокпостів на дорогах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столична влада оголосила про збільшення блокпостів на дорогах
У Києві буде додатково розгорнуто тимчасові блокпости, встановлено обмежувальні знаки
фото: з відкритих джерел

Поліція та інші підрозділи будуть відпрацьовувати перевірки транспорту та документів, пошукові та контрдиверсійні заходи

Від сьогодні, 20 листопада, у Києві побільшає блокпостів.  Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. 

Поліція та інші підрозділи оголосили про навчання.  Будуть відпрацьовувати перевірки транспорту та документів, пошукові та контрдиверсійні заходи.

«Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами систематично проводять тренування. Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, під час навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. «Головне завдання навчань – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення. Такі тренування в Києві будуть проводитися й надалі – системно. Вони потрібні аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз», – додав начальник КМВА.

Нагадаємо, зранку, 20 листопада о 05:37 втретє за ніч у Києві оголошено тривогу. Раніше вночі 20 листопада о 03:05 у Києві було оголошено повітряну тривогу через рух безпілотників з Півдня. Також ввечері, 19 листопада о 23:20 у Києві також було оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БпЛА.

Теги: навчання влада населення

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