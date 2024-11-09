Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дрон-матка та БПЛА зі «старлінком». Фахівець зі зв'язку та РЕБ розповів про прогрес у «війні безпілотників»

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дрон-матка та БПЛА зі «старлінком». Фахівець зі зв'язку та РЕБ розповів про прогрес у «війні безпілотників»
Сергій «Флеш» Бескрестнов розповів, що РФ випускає з акваторії моря «ланцети» прямо з катера
фото: Повітряно-космічні сили РФ (ілюстративне)

«Триває постійний розвиток і модифікація цих рішень – щодня з’являється щось нове», – Сергій «Флеш» Бескрестнов

Поява більшої кількості засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на фронті змушує придумувати нові дрони та використовувати їх в різних напрямах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, відомий також під псевдонімом Флеш.

«Сегмент БПЛА величезний. Є дипстрайки, які літають далеко на Росію, є дрони, які працюють в найближчій зоні, – «ланцети», «свічблейди» і так далі, є fpv роторного типу, fpv літакового типу, агродрони, «мавіки», розвідники… І триває постійний розвиток і модифікація цих рішень – щодня з’являється щось нове», – розповів Сергій Бескрестнов.

Експерт зауважив, що окупанти випускають з акваторії моря «ланцети» прямо з катера. Вони це роблять для того, щоб ближче діставати до Одеси та Миколаєва: «Прилітав «шахед» зі «старлінком», фіксувався дрон-матка, який залетів до нас в тил і скинув звідти два FPV-дрони… Ми полюємо за їхніми розвідувальними БПЛА нашими зенітними дронами, а росіяни розробляють контрзаходи – ставлять РЕБ для БПЛА, ще щось».

Сергій Бескрестнов додав, що поява більшої кількості РЕБ на фронті змушує придумувати нові дрони.

«Поява все більшої кількості РЕБ на фронті змушує придумувати все нові дрони та використовувати їх в різних напрямах. Трансформація не закінчується», – наголосив фахівець.

Нагадаємо, що останнім часом росіяни використовують велику кількість дронів, щоб виснажити сили ППО в Києві. Це може свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов.

Також фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов розповів, що з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.

Як повідомлялося, винищувачі F-16 можна ефективно використовувати у полюванні за «шахедами», коли ті заходять «журавлиним клином» (три групи по сім штук). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов.

Читайте також:

Теги: росія Starlink озброєння безпілотник Україна військова техніка військові війна ЗСУ росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія нарощує частку експорту своєї нафти
Тіньовий флот і мовчання України: чи справді чиновники не в темі?
25 жовтня, 18:02
Чому перемога Трампа не має викликати паніки в Україні
Про перемогу Трампа і досвід південних корейців
6 листопада, 18:18
Росіяни у Вовчанську риють тунелі
РФ у Вовчанську використовує тактику ліванських бойовиків і риє тунелі – ЗСУ
9 жовтня, 03:00
Мельник: Медійні ворота для російських чиновників, включно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, тут широко відчинені
Посол Мельник розповів, як російська пропаганда впливає на бразильців
15 жовтня, 16:05
Ворожі дрони атакували столицю майже п'ять годин: КМВА повідомила про наслідки
Ворожі дрони атакували столицю майже п'ять годин: КМВА повідомила про наслідки
18 жовтня, 08:55
2,26 мільярда фунтів стерлінгів – це внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні
Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ
22 жовтня, 10:32
Ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року
28 жовтня, 00:00
Завдяки нацгвардійцям з охорони повітряного простору над столицею вдалося знищити російський БпЛА без жертв та руйнувань
Нацгвардійці показали ворожий дрон, який збили з кулемета над Києвом
3 листопада, 12:05
Нині триває 989-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:50

Суспільство

Дрон-матка та БПЛА зі «старлінком». Фахівець зі зв'язку та РЕБ розповів про прогрес у «війні безпілотників»
Дрон-матка та БПЛА зі «старлінком». Фахівець зі зв'язку та РЕБ розповів про прогрес у «війні безпілотників»
Чи можна повторно використати посаджені ворожі «шахеди»? Відповідь фахівця
Чи можна повторно використати посаджені ворожі «шахеди»? Відповідь фахівця
Росія використовує нові КАБ Grom-E1: названо дальність
Росія використовує нові КАБ Grom-E1: названо дальність
Що виявлено у збитому російському БпЛА С-70 «Охотник»? Деталі від ГУР
Що виявлено у збитому російському БпЛА С-70 «Охотник»? Деталі від ГУР
Волонтер Стерненко звинуватив головкома Сирського у переслідуванні
Волонтер Стерненко звинуватив головкома Сирського у переслідуванні
Генерал Дмитро Марченко звільняється з армії
Генерал Дмитро Марченко звільняється з армії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Маск зробив заяву про завершення війни в Україні
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2024
20K
ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
7253
Одеський обласний ТЦК пояснив, чому оголосив у розшук волонтера Стерненка
6450
Фахівець зі зв'язку, РЕБ та розвідки попередив киян про ознаки скорої ракетної атаки

Новини

Росіяни за добу 417 разів били по населених пунктах Запоріжжя
Сьогодні, 07:54
Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів у семи регіонах
Сьогодні, 07:30
Батько вбив та розчленував сина, вартість Bitcoin оновила історичний максимум: головне за ніч
Сьогодні, 07:02
Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували
Сьогодні, 06:18
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua