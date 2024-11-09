Дрон-матка та БПЛА зі «старлінком». Фахівець зі зв'язку та РЕБ розповів про прогрес у «війні безпілотників»

«Триває постійний розвиток і модифікація цих рішень – щодня з’являється щось нове», – Сергій «Флеш» Бескрестнов

Поява більшої кількості засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на фронті змушує придумувати нові дрони та використовувати їх в різних напрямах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, відомий також під псевдонімом Флеш.

«Сегмент БПЛА величезний. Є дипстрайки, які літають далеко на Росію, є дрони, які працюють в найближчій зоні, – «ланцети», «свічблейди» і так далі, є fpv роторного типу, fpv літакового типу, агродрони, «мавіки», розвідники… І триває постійний розвиток і модифікація цих рішень – щодня з’являється щось нове», – розповів Сергій Бескрестнов.

Експерт зауважив, що окупанти випускають з акваторії моря «ланцети» прямо з катера. Вони це роблять для того, щоб ближче діставати до Одеси та Миколаєва: «Прилітав «шахед» зі «старлінком», фіксувався дрон-матка, який залетів до нас в тил і скинув звідти два FPV-дрони… Ми полюємо за їхніми розвідувальними БПЛА нашими зенітними дронами, а росіяни розробляють контрзаходи – ставлять РЕБ для БПЛА, ще щось».

Сергій Бескрестнов додав, що поява більшої кількості РЕБ на фронті змушує придумувати нові дрони.

«Поява все більшої кількості РЕБ на фронті змушує придумувати все нові дрони та використовувати їх в різних напрямах. Трансформація не закінчується», – наголосив фахівець.

Нагадаємо, що останнім часом росіяни використовують велику кількість дронів, щоб виснажити сили ППО в Києві. Це може свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов.

Також фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов розповів, що з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.

Як повідомлялося, винищувачі F-16 можна ефективно використовувати у полюванні за «шахедами», коли ті заходять «журавлиним клином» (три групи по сім штук). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов.