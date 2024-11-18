«Хезболла» масово обстріляла Ізраїль: є багато постраждалих

Постраждали такі міста, як Тель-Авів та Хайфа, а також інші

18 листопада терористичне угруповання «Хезболла» здійснило масований ракетний обстріл території Ізраїлю. Ударів зазнали Тель-Авів, Хайфа та низка інших міст. Про це інформує The Jerusalem Post.

Протягом дня по Ізраїлю було випущено понад 100 ракет. Зокрема, у столиці зафіксовано падіння балістичної ракети. Начальник поліції підтвердив пряме влучання у цьому районі.

Через обстріли було закрито аеропорт імені Бен-Гуріона.

За останніми даними, поранено п’ятьох людей. Медики повідомляють, що у районах Бней-Брак і Рамат-Ган 54-річна жінка перебуває у важкому стані, одна людина отримала поранення середньої тяжкості, ще троє – у задовільному стані. Усі постраждалі госпіталізовані.

До слова, ліванське ісламське угруповання «Хезболла» розглядає пропозицію США та Ізраїлю щодо припинення вогню. Це свідчить про активізацію дипломатичних зусиль для завершення конфлікту в цьому регіоні Близького Сходу. Про це повідомляє CNN.

До слова, у суботу ввечері, 16 листопада, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила четверту серію ударів по командних центрах «Хезболли» в районі Дахія, який є важливим оплотом терористів у Бейруті. Про це повідомив Telegram-канал ЦАХАЛ.

Нагадаємо, раніше ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Нагадаємо, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.