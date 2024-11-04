Росіяни минулої доби поранили чотирьох жителів Херсонщини

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон на 11 населених пунктів області

За словами Покудіна, російські війська поцілили в освітній та медичний заклади, зупинку громадського транспорту

У Херсонській області минулої доби, 3 листопада, внаслідок ударів російських військ четверо людей зазнали поранень. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дудчани, Білозерка, Чорнобаївка, Томарине, Шляхове, Комишани, Дніпровське, Берислав, Зарічне, Львове та Херсон.

За словами Покудіна, російські війська поцілили в освітній та медичний заклади, зупинку громадського транспорту, у житлових кварталах населених пунктів пошкодили три багатоповерхівки та 19 приватних будинків.

Також загарбники пошкодили газопровід та приватні автомобілі. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.

За інформацією очільника ОДА, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник типу Shahed-131/136.

Нагадаємо, 28 жовтня росіяни обстріляли багатоповерхівки у Центральному районі Херсона, пошкоджені дах, вікна, обійшлося без вбитих і поранених. Після 15.00 російськими окупаційними військами було завдано кілька ударів по багатоповерхівках у Центральному районі. Пошкоджено дах, вікна.

Увечері 3 листопада російська окупаційна армія здійснила масовані авіаційні удари по Харкову та передмістю. Унаслідок цього постраждали 15 осіб. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, близько 21:00 зафіксовано влучання у лісосмузі у Шевченківському районі Харкова. Минулося без постраждалих. У селі Питомник Дергачівської громади внаслідок авіаатаки горів житловий будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.