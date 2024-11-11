«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ

Сергій Бескрестнов: «Виробники мають думати на майбутнє про зміну технологій навігації»

Коли перший український безпілотник долетів до Кремля, це був страшний резонанс, бо росіяни зрозуміли, що живуть в новій реальності. А зараз до новин про чергові нальоти безпілотників на російську територію всі вже звикли і це стало чимось буденним. Наскільки російська ППО, яка на самому початку ловила ґав, пристосувалася до цих постійних загроз? Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, відомий також під псевдонімом Флеш.

«Справа в тому, що, не знаючи, скільки БПЛА було відправлено, і скільки долетіло, неможливо будувати статистику. Може, долетіло два з двох, а може два зі ста. Тому й ефективність важко вирахувати. Але, в цілому, ми не чуємо останнім часом жодної інформації щодо прильотів з центральних регіонів РФ – Москви та Підмосков'я.

Це говорить про те, що вони, нарешті, розгорнули там РЕБ та підтягнули ППО, зокрема, й мобільні групи. Ми зараз їх обходимо тільки за рахунок того, що росіяни нас рік тому навчили протидіяти БПЛА, а вони цій практиці тільки вчаться» , – зазначив Бескрестнов.

Флеш також додав, що росіяни перебувають у більш вразливому становищі, ніж ми. Адже російська сторона має в рази, якщо не в десятки разів, більшу технологічну інфраструктуру, ніж Україна. Тому кількість стратегічних об'єктів, які українські оборонці можуть знайти для атак по всій російській території в зоні досяжності наших дипстрайків, – нескінченне.

«Це ми ще не добиралися до їхніх підстанцій та інших ключових об’єктів. І ймовірність того, що вони закриють небо над всією країною, є дуже низькою. Ми зараз вийшли на досить велику кількість вироблених нами дипстрайків завдяки тому, що в цьому беруть участь різні виробники.

Але «лавочка» вдалих прольотів теж рано чи пізно закриється, і ці виробники мають думати на майбутнє про зміну технологій навігації. Наприклад, про заміну супутникової навігації інерціальними системами. Треба розуміти, що противник буде ускладнювати свої системи боротьби з нашими БПЛА», – розповів Бескрестнов.

Нагадаємо, поява більшої кількості засобів РЕБ на фронті змушує придумувати нові дрони та використовувати їх у різних напрямах.

До слова, останнім часом росіяни використовують велику кількість дронів, щоб виснажити сили ППО в Києві. Це може свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю.

Також фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов розповів, що з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.