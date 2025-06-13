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Прем'єр Ізраїлю звернувся до народу Ірану із закликом до повстання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Прем'єр Ізраїлю звернувся до народу Ірану із закликом до повстання
Нетаньягу звернувся до народу Ірану із закликом до повстання
фото: АР

Кількість постраждалих в Ізраїлі від іранських ракет досягла 22 осіб

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу у вечірньому відео звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши «встати, щоб ваші голоси почули», інформує «Главком».

Він сказав, що Ізраїль бореться не проти людей, а проти іранського уряду і цей режим, за його словами, ніколи не був слабшим.

Прем'єр Ізраїлю сказав: «Народ Ірану та народ Ізраїлю були друзями ще з часів Кіра Великого. Настав час іранському народові об'єднатися навколо свого прапора та своєї історичної спадщини, захищаючи свою свободу від злого й гнітючого режиму. Він ніколи не був слабшим, ніж зараз. Це – ваш шанс піднятися та дати почути свої голоси. Жінка, життя, свобода»

Нетаньягу звернувся безпосередньо до іранської громадськості, заявивши: «Я з вами, ізраїльський народ з вами». Він підкреслив, що ця операція –не проти іранців, а проти ісламського режиму, акцентуючи, що «наша війна – не з вами, а з режимом».

Тим часом The Times of Israel повідомляє, що кількість постраждалих в Ізраїлі від іранських ракет досягла 22 осіб.

За даними ЦАХАЛ, під час обстрілу з боку Ірану було випущено менше ніж 100 ракет. Більшість ракет були збиті або не досягли цілей, але є декілька влучань. Армія Ізраїлю очікує нових запусків ракет з боку Ірану.

Раніше міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі.

Axios пише, що ізраїльські системи протиракетної оборони випустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Ізраїльський чиновник повідомив, що американські війська також допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети, що наближаються. З'явились також перші кадри атаки.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран доведе Ізраїль «до руїни» після того, як Єрусалим здійснив превентивну атаку. «Збройні сили принесуть огидний режим до руїни. Вони не втечуть неушкодженими від цього злочину. Іранський народ може бути впевнений – не буде ніякої недбалості», – сказав він.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою». Єрусалим готувався до атаки попри наміри США укласти ядерну угоду з Іраном. Двоє ізраїльських чиновників заявили Axios, що Трамп та його команда лише публічно вдавали, що виступають проти нападу на Іран, і не висловлювали своєї незгоди приватно. «У нас був чіткий дозвіл США», – розповів один зі співрозмовників журналістів.

Раніше адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що країна помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів. Керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

Як повідомлялося, Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси. Також Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.

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Теги: Ізраїль Іран армія війна Беньямін Нетаньягу

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