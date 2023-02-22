Позбавлення Бойка звання Герой України: нардеп пропонує залишити нагороду

Бойко був депутатом Верховної ради VI, VIII та IX скликань, обіймав посаду віцепрем’єра в уряді Миколи Азарова у 2012-2014 роках

Мамка зареєстрував законопроєкт, який пропонує позбавляти держнагород лише осіб, які вчинили тяжкі злочини

Народний депутат Григорій Мамка від забороненої проросійської партії ОПЗЖ пропонує законодавчу ініціативу, яка дозволяє зберегти звання Героя України у одного з лідерів партії Юрія Бойка. Про це повідомляє рух Чесно з посиланням на засідання Комітету державної влади.

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Народний депутат Григорій Мамка зареєстрував законопроєкт, який пропонує позбавляти держнагород лише осіб, які вчинили тяжкі злочини, а не через накладання санкцій.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що не бачить підстав для позбавлення фігуранта Реєстру держзрадників Юрія Бойка почесного звання.

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Але після резонансу у ЗМІ повторно дав доручення робочій групі розглянути питання позбавлення звання «Герой України» та винести пропозиції на розгляд РНБО. Також прем’єр зареєстрував відповідний законопроєкт (№8407-2).

У Верховній Раді за останній тиждень зареєстровано чотири законопроєкти, які стосуються процедури позбавлення держнагород України. Зокрема авторами законодавчих ініціатив є представники фракції «Європейська солідарність» (№8407), «Голосу» (№8407-1), а також вже згаданий представник ексОПЗЖ Григорій Мамка (№8407-3).

Члени профільного комітету з питань держвлади назвали подібні законопроєкти нардепів та прем’єра «політичним популізмом та хайпом».

Так на засіданні Комітету держвлади нардеп Віталій Безгін («Слуга народу») повідомив, що для тих героїв, які зараз боронять Україну не зовсім послідовно, коли паралельно з цим мають такі ж нагороди відверті колаборанти.

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«Питання безумовно актуальне, ми це прекрасно розуміємо. Для тих героїв, що зараз боронять Україну і віддають життя за це, не зовсім послідовно, коли паралельно з цим мають такі ж нагороди відверті колаборанти, проросійські політики чи діячі, які зараз взагалі підтримують агресію росії. Я б не хотів, щоб це питання політизувалось, бо цей «парад подачі законопроектів» станом на зараз немає крім політичного хайпу більше нічого», – сказав Бзгін.

Нагадаємо, петиція про негайне позбавлення фігуранта Реєстру держзрадників Юрія Бойка звання «Героя України», яку подав лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай, зібрала понад 26 тис. голосів українців.

Раніше у своєму відеозверненні нардеп Юрій Бойко раптово відхрестився від колишніх колег з ОПЗЖ.