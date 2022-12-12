Позбавлення Бойка звання Герой України: Зеленський відповів на петицію

Юрій Бойко – український бізнесмен, політик, колишній співголова партії та фракції ОПЗЖ у Верховній Раді разом із Вадимом Рабіновичем. Бойко був депутатом Верховної ради VI, VIII та IX скликань, обіймав посаду віцепрем’єра в уряді Миколи Азарова у 2012-2014 роках, очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості в уряді Віктора Януковича у 2006-2007 роках, а також обіймав низку інших посад.

Нагадаємо, 17 листопада на сайті президента України з’явилася петиція з вимогою позбавити звання Героя України одного з лідерів забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойка, який підтримував агресію Росії проти України.