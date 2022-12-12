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Позбавлення Бойка звання Герой України: Зеленський відповів на петицію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Позбавлення Бойка звання Герой України: Зеленський відповів на петицію
петиція до президент з'явилася 17 листопада
колаж: glavcom.ua

Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для персональних санкцій щодо Бойка

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення народного депутата партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка звання «Героя України». Законодавство передбачає два механізми позбавлення державної нагороди, йдеться у повідомленні.

По-перше, у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин. По-друге, якщо особа перебуває під санкціями.

За словами Зеленського, матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для прийняття ним законного рішення, до Офісу президента не надходили.

Водночас Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для персональних санкцій щодо Бойка та поінформувати про результати.

Юрій Бойко – український бізнесмен, політик, колишній співголова партії та фракції ОПЗЖ у Верховній Раді разом із Вадимом Рабіновичем. Бойко був депутатом Верховної ради VI, VIII та IX скликань, обіймав посаду віцепрем’єра в уряді Миколи Азарова у 2012-2014 роках, очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості в уряді Віктора Януковича у 2006-2007 роках, а також обіймав низку інших посад.

Нагадаємо, 17 листопада на сайті президента України з’явилася петиція з вимогою позбавити звання Героя України одного з лідерів забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойка, який підтримував агресію Росії проти України.

А вже 18 листопада петиція про позбавлення Бойка звання Героя України набрала потрібні 25 тис. голосів.

Теги: бізнесмен злочин партії петиція Опозиційна платформа — За життя Юрій Бойко

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