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Шмигаль доручив розробити санкції РНБО проти Бойка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шмигаль доручив розробити санкції РНБО проти Бойка
Бойко отримав звання Героя України у 2004 році від тодішнього президента Леоніда Кучми
фото з відкритих джерел

Через колізію чинного законодавства деяких діячів станом на сьогодні не можливо позбавити вищих державних нагород

Петиція на сайт президента щодо позбавлення народного депутата ОПЗЖ Юрія Бойка звання «Героя України» набрала 25 тис. голосів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль доручив розробити санкції для РНБО щодо нардепа. Про це йшлося на засідання уряду.

«У нас є міжвідомча група на чолі з першою віце-прем’єр-міністеркою, яка займається питанням санкційної політики. Група розглядала питання щодо можливості позбавлення народного депутата цього звання на двох своїх засіданнях», – заявив премʼєр.

Голова уряду додав, що за результатами розгляду члени робочої групи дійшли висновку, що через колізію чинного законодавства деяких діячів станом на сьогодні не можливо позбавити вищих державних нагород. «Тому ще в грудні я доручив Мін’юсту і першому віце-прем’єру напрацювати зміни до законодавства, які виправлять ситуацію. Це доручення виконано, і сьогодні уряд схвалить відповідний проект закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород. Сподіваюсь, законопроект буде оперативно розглянутий народними депутатами України»,  –  сказав Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що уряд доручив групі з питань санкційної політики повторно розглянути питання щодо позбавлення Бойка звання Героя України. «Також сьогодні уряд дає міжвідомчій робочій групі з питань санкційної політики доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення Юрія Бойка звання Герой України, невідкладно підготувати пропозиції щодо застосування санкцій і винести їх на розгляд РНБО одночасно з набранням чинності вже згаданого законопроекту», – заявив він.

Юрій Бойко – народний депутат України VI, VIII та IX скликань. Співголова нині забороненої партії «Опозиційна платформа - За життя». Бойко наразі є очільником депутатської групи «Платформа за життя та мир».  Бойко отримав звання Героя України у 2004 році від тодішнього президента Леоніда Кучми «за визначні особисті заслуги перед Українською державою в розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю». Тоді Бойко очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про «врегулювання заборгованості України за газ» перед Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов достатньо підстав для застосування персональних санкцій щодо одного з лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка. 

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Теги: міністр санкції депутат Юрій Бойко партії Герой України звання героя Денис Шмигаль Опозиційна платформа — За життя

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