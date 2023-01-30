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Чому Бойка досі не позбавлено звання Героя України: роз’яснення Банкової

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому Бойка досі не позбавлено звання Героя України: роз’яснення Банкової
фото з відкритих джерел

Шмигаль заявив, що наразі недостатньо підстав для застосування санкцій щодо Юрія Бойка

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов достатньо підстав для застосування персональних санкцій щодо одного з лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка.  Про це Офіс президента повідомив у відповідь на запит Руху «Чесно».

Петиція про негайне позбавлення нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Юрія Бойка звання «Героя України», яку подав лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай, зібрала понад 26 тисяч голосів українців.

Бойко досі має звання Героя України. Це звання йому присвоїв Леонід Кучма у 2004 році. Тоді Бойко очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. В указі це сформульовано так: за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю.

Президент Володимир Зеленський 9 грудня звернувся до очільника уряду Дениса Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Бойка. 

Майже за місяць Денис Шмигаль надіслав відповідь Зеленському про те, що наразі недостатньо підстав для застосування санкцій щодо Юрія Бойка.

Чому Бойка досі не позбавлено звання Героя України: роз’яснення Банкової фото 1

Нагадаємо, Юрій Бойко вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 26 лютого, включався в ефірі головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Разом з пропагандистом іронізував над трагічною ситуацією в країні та поданням інформації українськими ЗМІ.

Нагадаємо, нардепа Юрія Бойка, голову депутатської групи «Платформа за життя та мир», помітили 25 серпня у Карлових Варах у Чехії

До слова, нещодавно Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. «За» позбавлення Медведчука мандата проголосували 320 нардепів, Кузьміна – 319, Козака – 317, Деркача – 314. 

Після цього Бойко перевзувся і нібито розкритикував своїх колишніх колег.

Теги: Опозиційна платформа — За життя Герой України Юрій Бойко

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