Чому Бойка досі не позбавлено звання Героя України: роз’яснення Банкової

Шмигаль заявив, що наразі недостатньо підстав для застосування санкцій щодо Юрія Бойка

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов достатньо підстав для застосування персональних санкцій щодо одного з лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка. Про це Офіс президента повідомив у відповідь на запит Руху «Чесно».

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Петиція про негайне позбавлення нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Юрія Бойка звання «Героя України», яку подав лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай, зібрала понад 26 тисяч голосів українців.

Бойко досі має звання Героя України. Це звання йому присвоїв Леонід Кучма у 2004 році. Тоді Бойко очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. В указі це сформульовано так: за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю.

Президент Володимир Зеленський 9 грудня звернувся до очільника уряду Дениса Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Бойка.

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Майже за місяць Денис Шмигаль надіслав відповідь Зеленському про те, що наразі недостатньо підстав для застосування санкцій щодо Юрія Бойка.

Нагадаємо, Юрій Бойко вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 26 лютого, включався в ефірі головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Разом з пропагандистом іронізував над трагічною ситуацією в країні та поданням інформації українськими ЗМІ.

Нагадаємо, нардепа Юрія Бойка, голову депутатської групи «Платформа за життя та мир», помітили 25 серпня у Карлових Варах у Чехії.

До слова, нещодавно Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. «За» позбавлення Медведчука мандата проголосували 320 нардепів, Кузьміна – 319, Козака – 317, Деркача – 314.

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Після цього Бойко перевзувся і нібито розкритикував своїх колишніх колег.