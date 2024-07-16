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Ввезення енергетичного обладнання без мита та ПДВ: ухвалено законопроєкти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ввезення енергетичного обладнання без мита та ПДВ: ухвалено законопроєкти
Законопроєкти про скасування податкових та митних зборів на енергообладання ухвалили 305 та 313 нардепів
фото з відкритих джерел

Парламентарі підтримали скасування імпортного мита та ПДВ на обладнання, необхідне для енергетики та сектору розмінування

Верховна Рада прийняла в цілому правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зокрема, йдеться про законопроєкти №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. Відповідне рішення ухвалили 305 та 313 нардепів.

Законопроєкт №11258 підтримали 305 нардепів
Законопроєкт №11258 підтримали 305 нардепів
фото: Telegam/Ярослав Железняк

Зокрема, від мит та ПДВ буде звільнено:

  • електрогенераторне обладнання;
  • обладнання для вітро- та сонячної генерації;
  • акумулятори (крім акумуляторів малої потужності);
  • обладнання для протимінної діяльності;
  • обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Нагадаємо, уряд подав до Верховної Ради законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

Раніше Кабінет Міністрів розширив дію програми «Доступні кредити» на придбання генеруючих установок об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами.

До слова, Київська міська рада збільшила суму відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами та управителями багатоквартирних житлових будинків.

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Теги: енергетика генератор альтернативна енергетика депутат Верховна Рада Ярослав Железняк

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