Ввезення енергетичного обладнання без мита та ПДВ: ухвалено законопроєкти
Парламентарі підтримали скасування імпортного мита та ПДВ на обладнання, необхідне для енергетики та сектору розмінування
Верховна Рада прийняла в цілому правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зокрема, йдеться про законопроєкти №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. Відповідне рішення ухвалили 305 та 313 нардепів.
Зокрема, від мит та ПДВ буде звільнено:
- електрогенераторне обладнання;
- обладнання для вітро- та сонячної генерації;
- акумулятори (крім акумуляторів малої потужності);
- обладнання для протимінної діяльності;
- обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.
Нагадаємо, уряд подав до Верховної Ради законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.
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