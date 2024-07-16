Ввезення енергетичного обладнання без мита та ПДВ: ухвалено законопроєкти

Законопроєкти про скасування податкових та митних зборів на енергообладання ухвалили 305 та 313 нардепів

Парламентарі підтримали скасування імпортного мита та ПДВ на обладнання, необхідне для енергетики та сектору розмінування

Верховна Рада прийняла в цілому правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зокрема, йдеться про законопроєкти №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. Відповідне рішення ухвалили 305 та 313 нардепів.

Законопроєкт №11258 підтримали 305 нардепів фото: Telegam/Ярослав Железняк

Зокрема, від мит та ПДВ буде звільнено:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумулятори (крім акумуляторів малої потужності);

обладнання для протимінної діяльності;

обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Нагадаємо, уряд подав до Верховної Ради законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

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