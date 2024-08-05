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Нардеп Мережко розповів, як розрив дипвідносин із Малі позначиться на Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардеп Мережко розповів, як розрив дипвідносин із Малі позначиться на Україні
Розрив дипломатичних зв'язків із Малі не позначиться на відносинах України з країнами Глобального Півдня
фото з відкритих джерел

Перехідний уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувативши у підтримці дій повстанців-туарегів

Розрив дипломатичних відносин із Малі не матиме серйозних наслідків для України й не позначиться на її відносинах із країнами Глобального Півдня. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Серйозних наслідків не буде, оскільки якихось усталених відносин між Малі та Україною на сьогодні немає», – сказав Мережко.

За словами нардепа, розрив дипвідносин із Малі не позначиться і на відносинах України з країнами Глобального Півдня.

«Річ у тім, що в Малі стався військовий переворот, який засудило ООН. Наразі у цій країні перебуває військова хунта, яка загалом не користується повагою серед країн Африки та держав Глобального Півдня», – зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 липня, перехідний уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувативши у підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК «Вагнер».

Натомість Міністерство закордонних справ України назвало рішення Малі недалекоглядним та поспішним.

До слова, у прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів CSP-PSD здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК«Вагнер» та солдатів малійської хунти. В результаті боїв, які тривали два дні, повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни. Серед загиблих бойовиків був адміністратор пропагандистського Telegram-каналу «Grey Zone».

У своєму коментарі щодо ліквідації «вагнерівців» у Малі представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що повстанці у Малі отримали необхідну інформацію, яка допомогла їм провести операцію проти найманців ПВК «Вагнер».

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Теги: Верховна Рада депутат дипломатичний конфлікт Олександр Мережко

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