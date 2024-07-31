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Перші F-16 вже в Україні та смерть воїна «Азов» у полоні. Головне за 31 липня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Перші F-16 вже в Україні та смерть воїна «Азов» у полоні. Головне за 31 липня
В Україну прибула перша партія винищувачів F-16
фото: alert5.com

Точна кількість винищувачів, які прибули в Україну поки невідома

Шмигаль обговорив із словацьким колегою Робертом Фіцо  транзит нафти РФ, американські винищувачі F-16 прибули в Україну, «Азов» підтвердив загибель бійця бригади Олександра Іщенка в російському полоні. «Главком» склав добірку новин 26 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

В Україну прибула перша партія винищувачів F-16 – Bloomberg

Перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою. Про це повідомляє  Bloomberg. 

За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано. При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.

Транзит нафти РФ через Україну: про що домовилися Шмигаль з Фіцо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів низку розмов зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Ключовою темою перемовин була енергетична безпека обох країн, зокрема транзит нафти через Україну.

Україна не має намірів скасовувати санкції проти російської компанії «Лукойл». Запроваджені обмеження не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та інших країн Європи. «Протягом останніх тижнів мав низку розмов з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Всі вони були в дусі нашої спільної політики нового прагматизму й усі – про енергетичну безпеку наших країн», – заявив Шмигаль.

Зеленський підписав закон для реструктуризації державного боргу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11396. Закон надає уряду можливість відстрочити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.

18 липня цього року Верховна Рада підтримала закон, який дозволить Кабінету міністрів призупинити виплати по зовнішньому державному боргу до 1 жовтня 2024 року у разі потреби. Його підтримав 231 депутат.

Документ містить дві основні положення:

  • надає уряду право тимчасово призупинити виплати за зовнішнім державним боргом у разі необхідності. Зокрема, якщо не буде досягнуто офіційну угоду щодо реструктуризації до 10 серпня, коли настає термін купонних виплат за одним з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.
  • дозволяє уряду включити гарантований державою борг колишнього «Укравтодору» в державний борг і провести його реструктуризацію. Це стосується серії єврооблігацій 2021 року на суму 700 млн доларів та відсотків.

«Азов» підтвердив загибель воїна Іщенка в російському полоні

Пресслужба «Азову» підтвердила інформацію про загибель бійця бригади Олександра Іщенка в російському полоні.  У копії свідоцтва про смерть, що видали в РФ, датою смерті захисника вказано 22 липня 2024 року. Медичне свідоцтво видане на три дні пізніше – 25 липня 2024 року. У документі написано «причина смерті не встановлена через гнилісні зміни органів, тканин трупа».

Омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram, що звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, аби отримати офіційну інформацію про смерть Олександра Іщенка, повідомили обставини і причину смерті.

Розвідка атакувала російську базу в Сирії після зустрічі Путіна й Асада – ЗМІ

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали нищівного удару по російській базі в Сирії. Спецпідрозділ ГУР «Хімік» завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес, яка розташована на схід від Алеппо й окупована російськими військами.

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Теги: Верховна Рада міністр санкції депутат Міноборони закон смерть транзит бомбардування Володимир Зеленський Telegram безпека Денис Шмигаль звільнення Фіцо обмеження

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