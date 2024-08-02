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СБУ затримала агента ФСБ, який «полював» на склади з боєприпасами

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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СБУ затримала агента ФСБ, який «полював» на склади з боєприпасами
За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний менеджер, ідейний прихильник рашизму
фото: СБУ

Служба безпеки завчасно викрила російського агента, задокументувала його злочинну діяльність і затримала у власному помешканні

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на Вінниччині. Найбільше ворога цікавили локації складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, повідомляє пресслужба СБУ.

Також фігурант розвідував пункти базування навчальних центрів Сил оборони та основні логістичні шляхи переправлення бойових засобів ураження на передову.

Щоб отримати розвіддані, агент регулярно об’їжджав місцевість та шукав відповідні локації, а також «втемну» випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Для цього він намагався встановлювати товариські стосунки з місцевими жителями, які мали відношення до військової служби.

У разі отримання координат базування ЗСУ, агент мав негайно «відзвітувати» про це окупантам для підготовки повітряного удару по цілях.

Служба безпеки завчасно викрила російського агента, задокументувала його злочинну діяльність і затримала у власному помешканні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний менеджер, ідейний прихильник рашизму.

Навесні 2024 року він вийшов на контакт з ФСБ через своїх родичів, які проживають в росії та співпрацюють з російською спецслужбою.

Подальша комунікація з окупантами відбувалася напряму, через анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Теги: СБУ ФСБ державна зрада

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