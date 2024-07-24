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Рада пішла на канікули? Стефанчук зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рада пішла на канікули? Стефанчук зробив заяву
Стефанчук запевнив, що на жодні «канікули» Верховна Рада України не піде
фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Руслан Стефанчук: «Тому ще раз – на жодні «канікули» з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада України не ходила та не піде, до моменту нашої перемоги»

Заява про те, що нібито Верховна Рада України пішла на канікули – не відповідає дійсності.  Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук.

«Із 24.02.2022 року Парламент України працює у режимі єдиного засідання. І за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада України не може мати «канікули», щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі», – зазначив Стефанчук.

Спікер уточнив, що робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності народних депутатів України.

«Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо», - сказав Стефанчук.

З огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень Закону №8371 із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі, парламентарії будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту.

«Тому ще раз – на жодні «канікули» з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада України не ходила та не піде, до моменту нашої перемоги», – додав голова Ради.

Нагадаємо, 23 липня народні депутати вийшли з плакатами та заблокували трибуну у Верховній Раді, вимагаючи поставити на розгляд законопроєкт про заборону релігійних організацій, який фактично унеможливить діяльність УПЦ МП в Україні.

Законопроєкт про заборону УПЦ МП не включили в порядок денний, оскільки проти винесення його на розгляд проголосувала фракція Слуга народу та колишні депутати ОПЗЖ.

Згодом стало відомо, що погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати на цьому тижні. Причиною цьому стало небажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні. 

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Теги: Руслан Стефанчук Верховна Рада

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