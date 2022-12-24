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Опубліковано список нардепів, які блокують вигнання депутатів від ОПЗЖ з Ради

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Опубліковано список нардепів, які блокують вигнання депутатів від ОПЗЖ з Ради
Партія ОПЗЖ досі намагається втримати залишки влади у своїх руках
фото з відкритих джерел

«Батьківщина» не підтримала позбавлення мандатів ОПЗЖ, зазначив Дунда

У Верховній Раді триває збір підписів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука про включення до порядку денного законопроекту щодо позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ. Про це повідомив нардеп Олег Дунда.

Дунда розповів, що свої підписи надали Олександр Качура, Аліна Загоруйко, Олена Мошенець, Ярослав Юрчишин та Віктор Балога.

«До речі, частина колег готові підписати лист, коли будуть у Києві, є і такі, які підписати відмовились, але готові голосувати за проекти законів у сесійній залі. Мушу їх запевнити, що не голосувати вони не зможуть – суспільство просто не зрозуміє!», – написав нардеп.

Дунда зазначив, що «Батьківщина» у повному складі відмовилась.

Він також опублікував список нардепів, хто відмовився підписати:

  • Лада Булах
  • Олена Шуляк
  • Вікторія Подгорна
  • Андрій Герус
  • Юрій Мисягін
  • Анастасія Радіна
  • Микита Потураєв
  • Євгенія Кравчук
  • Сергій Мандзій
  • Юрій Здебський
  • Ігор Фріс
  • Микола Тищенко
  • Галина Третьякова
  • Олександр Корнієнко
  • Данило Гетманцев
  • Давид Арахамія
  • Олександр Літвінов
  • Олексій Жмеренецький
  • Євгеній Брагар
  • Богдан Торохтій
  • Сергій Гривко
  • Андрій Мотовиловець.

Проект ухвали ВР №7694 передбачає позбавлення мандатів 42 нардепів, обраних від ОПЗЖ. Ще навесні всі вони вийшли з фракції ОПЗЖ, що припинила своє існування, і створили дві депутатські групи «Платформа за життя і мир» та «Відновлення України».

До слова, 16 листопада Комітет з питань державної влади схвалив законопроєкт Кабміну №7476. Ця законодавча ініціатива передбачає позбавлення мандатів представників проросійських партій в органах місцевого самоврядування. 

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада на пленарному засіданні ухвалила постанови щодо припинення депутатських повноважень Ігоря Васильковського («Слуга народу») та Вадима Рабіновича (ОПЗЖ).

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