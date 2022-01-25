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    ЗМІ: Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну

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    Сьогодні Канада закликала своїх громадян та членів родин дипломатів виїхати з України&nbsp;на тлі ймовірного вторгнення РФ - ЗМІ: Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну

    Сьогодні Канада закликала своїх громадян та членів родин дипломатів виїхати з України на тлі ймовірного вторгнення РФ

    фото: shutterstock

    Станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників

    Влада Канади наказали членам родин дипломатичних співробітників, які перебувають в Україні, покинути країну. Про це повідомляє канадське видання The Globe And Mail.

    Зазначається, що відповідне рішення з'явилося після того, як США, Велика Британія, Німеччина і Австралія оголосили про аналогічні кроки на тлі побоювання, що російський президент Володимир Путін може незабаром віддати наказ здійснити вторгнення в Україну.

    Як відомо, станом на 25 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

    Сьогодні стало відомо, що Канада закликає своїх громадян виїхати з України. Водночас про евакуацію працівників посольства тоді не йшлося. Також відомо, що Канада розглядає можливість передачі Україні озброєння.

    Напередодні Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну.

    Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

    Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

    Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

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    Теги: Росія дипломатія Канада війна агресія посольство Україна евакуація
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    ЗМІ: Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну