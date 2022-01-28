«Україна – не «Титанік»: Зеленський обурився евакуацією дипломатів

Володимир Зеленський заявив іноземним журналістам, що «у нас не «Титанік», Україна йде вперед»

На думку президента, усі співробітники посольств та дипломати мають бути в Україні

Президент Володимир Зеленський, коментуючи від’їзд з Києва низки західних дипломатів наголосив, що Україна – не «Титанік». Про це глава держави сказав під час пресконференції з іноземними ЗМІ .

«Так, я вважаю, що це помилка (виїзд іноземних дипломатів з України, – ред,). Я відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України», – заявив президент.

Він додав, що українська влада отримувала від дипломатів сигнали про те, що з України виїхали робітники не першого рівня. За словами президента, усі співробітники посольств та дипломати мають бути в Україні.

«Це капітани дипломатії, представники своїх держав, і ми знаємо, що капітани востаннє покидають корабель. Я вважаю, що у нас не «Титанік», Україна йде вперед», – наголосив Зеленський.

Напередодні президент Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри». До слова, Німеччина залишає дипломатів в Україні.

Тим часом США закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Цього тижня ЗМІ повідомили, що Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну. Згодом цю інформацію підтвердило МЗС Канади.

Відповідне рішення з'явилося після того, як США, Велика Британія, Німеччина і Австралія оголосили про аналогічні кроки на тлі побоювання, що російський президент Володимир Путін може незабаром віддати наказ здійснити вторгнення в Україну.

Як відомо, станом на 25 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

Цього тижня Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну. Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати. Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України