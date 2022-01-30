  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    МЗС Канади повідомило, кому наказало залишити Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рекомендації не стосуються основної дипломатичної місії Канади - МЗС Канади повідомило, кому наказало залишити Україну
    Рекомендації не стосуються основної дипломатичної місії Канади
    фото з відкритих джерел

    Відомство підкреслює, що посольство в Україні продовжує працювати

    Міністерство закордонних справ Канади оголосило про відкликання другорядних співробітників і членів сімей працівників посольства в Україні. У відомстві підкреслили, що дипломатична місія продовжить працювати. Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

    «Канада прийняла рішення тимчасово відкликати другорядних Канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, із посольства в Україні», – йдеться в повідомленні.

    У канадському МЗС підкреслили, що посольство в Україні продовжує працювати. Найближчим часом команду дипмісії посилять співробітники, що володіють досвідом у реформі сфери безпеки, управлінні конфліктами та інших областях.

    До слова, президент Володимир Зеленський, коментуючи від’їзд з Києва низки західних дипломатів наголосив, що Україна – не «Титанік».

    «Так, я вважаю, що це помилка (виїзд іноземних дипломатів з України, – ред,). Я відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України», – заявив президент.

    Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри». До слова, Німеччина залишає дипломатів в Україні.

    Тим часом США закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

    Посольство США в Україні знову звернулося до громадян Сполучених Штатів з рекомендацією залишити територію країни через зростання загрози воєнних дій, які може спровокувати Росія.

    Раніше МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України. Зокрема Посольство США в Києві закликало американських громадян розглянути можливість від'їзду з України через можливу агресію Росії.

    Читайте також:
    Теги: МЗС ЗМІ Канада посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МЗС Канади повідомило, кому наказало залишити Україну