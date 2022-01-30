МЗС Канади повідомило, кому наказало залишити Україну

Відомство підкреслює, що посольство в Україні продовжує працювати

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про відкликання другорядних співробітників і членів сімей працівників посольства в Україні. У відомстві підкреслили, що дипломатична місія продовжить працювати. Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

«Канада прийняла рішення тимчасово відкликати другорядних Канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, із посольства в Україні», – йдеться в повідомленні.

У канадському МЗС підкреслили, що посольство в Україні продовжує працювати. Найближчим часом команду дипмісії посилять співробітники, що володіють досвідом у реформі сфери безпеки, управлінні конфліктами та інших областях.

До слова, президент Володимир Зеленський, коментуючи від’їзд з Києва низки західних дипломатів наголосив, що Україна – не «Титанік».

«Так, я вважаю, що це помилка (виїзд іноземних дипломатів з України, – ред,). Я відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України», – заявив президент.

Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри». До слова, Німеччина залишає дипломатів в Україні.

Тим часом США закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Посольство США в Україні знову звернулося до громадян Сполучених Штатів з рекомендацією залишити територію країни через зростання загрози воєнних дій, які може спровокувати Росія.

Раніше МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України. Зокрема Посольство США в Києві закликало американських громадян розглянути можливість від'їзду з України через можливу агресію Росії.

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