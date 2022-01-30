Посольство США закликає американців скоріше їхати з України

Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, зазначили у посольстві США в Україні

Посольство США в Україні знову звернулося до громадян Сполучених Штатів з рекомендацією залишити територію країни через зростання загрози воєнних дій, які може спровокувати Росія. Про це повідомляється на сайті посольства.

«Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загрози російських військових дій і може погіршуватися без попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт», – йдеться у повідомленні.

До переліку країн, через які громадянам США рекомендують добиратися на батьківщину, увійшли всі країни, з якими межує Україна. Йдеться про Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Молдову. Винятками стали Росія та Білорусь, а також окупована частина Молдови – так зване Придністров'я.

«Посольство США в Києві залишається відкритим і може обробляти американські паспорти та консульські звіти про народження за кордоном, а також може надавати позики громадянам США, які наразі не можуть дозволити собі придбати комерційний квиток до Сполучених Штатів. Якщо ви є громадянином США або батьком неповнолітнього громадянина США і затримуєте свій від’їзд через вашу дружину, яка не є громадянкою США, вашу неповнолітню дитину, або у вас немає дійсного проїзного документа США, зв’яжіться з нами», – зазначили у посольстві.

Посольство просить усіх громадян США в Україні заповнити онлайн-форму, щоб краще спілкуватися.

«Це особливо важливо, якщо ви плануєте залишитися в Україні», – підкреслили дипломати.

Раніше МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України. Зокрема Посольство США в Києві закликало американських громадян розглянути можливість від'їзду з України через можливу агресію Росії.

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