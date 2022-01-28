Німеччина залишає дипломатів в Україні

Працівники німецького посольства у Києві залишаються на своїх робочих місцях

Бербок відзначила, що сумніви у стабільності України можуть негативно вплинути на інвестиції

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що працівники німецького посольства у Києві залишаться в українській столиці.

«Як і наші партнери з ЄС, наразі ми вирішили не скорочувати штат посольства у Києві. Наразі важливо не дестабілізувати Україну», – зазначила вона, передає DW.

Бербок додала, що якщо члени сімей співробітників посольства захочуть залишити країну, вони зможуть зробити це коштом міністерства закордонних справ.

Також міністерка відзначила, що сумніви у стабільності України можуть негативно вплинути на інвестиції.

«Якщо в інвесторів виникне відчуття, що ситуація в Україні загалом невизначена чи нестабільна, то знизиться їхня готовність вкладати. А саме це зіграє на руку Путіну», – наголосила чиновниця.

Тим часом США закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Напередодні президент Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри». Того ж дня ЗМІ повідомили, що Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну. Згодом цю інформацію підтвердило МЗС Канади.

Відповідне рішення з'явилося після того, як США, Велика Британія, Німеччина і Австралія оголосили про аналогічні кроки на тлі побоювання, що російський президент Володимир Путін може незабаром віддати наказ здійснити вторгнення в Україну.

Як відомо, станом на 25 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

Цього тижня Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну. Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати. Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України

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