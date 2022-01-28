  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Німеччина залишає дипломатів в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Працівники німецького посольства у Києві залишаються на своїх робочих місцях&nbsp; - Німеччина залишає дипломатів в Україні
    Працівники німецького посольства у Києві залишаються на своїх робочих місцях 
    фото з відкритих джерел

    Бербок відзначила, що сумніви у стабільності України можуть негативно вплинути на інвестиції

    Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що працівники німецького посольства у Києві залишаться в українській столиці.

    «Як і наші партнери з ЄС, наразі ми вирішили не скорочувати штат посольства у Києві. Наразі важливо не дестабілізувати Україну», – зазначила вона, передає DW.

    Бербок додала, що якщо члени сімей співробітників посольства захочуть залишити країну, вони зможуть зробити це коштом міністерства закордонних справ.

    Також міністерка відзначила, що сумніви у стабільності України можуть негативно вплинути на інвестиції.

    «Якщо в інвесторів виникне відчуття, що ситуація в Україні загалом невизначена чи нестабільна, то знизиться їхня готовність вкладати. А саме це зіграє на руку Путіну», – наголосила чиновниця.

    Тим часом США закликають своїх громадян вже зараз виїжджати з України.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

    Напередодні президент Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри». Того ж дня ЗМІ повідомили, що Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну. Згодом цю інформацію підтвердило МЗС Канади.

    Відповідне рішення з'явилося після того, як США, Велика Британія, Німеччина і Австралія оголосили про аналогічні кроки на тлі побоювання, що російський президент Володимир Путін може незабаром віддати наказ здійснити вторгнення в Україну.

    Як відомо, станом на 25 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

    Цього тижня Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну. Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

    Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати. Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України

    Читайте також:
    Теги: МЗС дипломатія Німеччина посольство Берлін евакуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина залишає дипломатів в Україні