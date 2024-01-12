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Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Київ
Востаннє Сунак відвідував Київ в листопаді 2022 року
фото: Офіс президента

Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні

Сьогодні, 12 січня, премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідає Київ, де оголосить про новий пакет військової допомоги, гарантії безпеки та гуманітарну підтримку. Про це пише Sky News.

Як зазначає видання, Сунак під час свого візиту оголосить про новий пакет військової допомоги. Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Також прем'єр Британії оголосить про надання гарантій безпеки та гуманітарної допомоги.

Очікується, що Сунак підпише з президентом  Зеленським угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона передбачає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю. 

Нагадаємо, востаннє Сунак відвідував Київ в листопаді 2022 року. 

До слова, глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що війна Росії проти України – це виклик для цілого покоління, його країна готова підтримувати Україну роками, а союзникам варто зберігати єдність у допомозі.

Теги: Ріші Сунак Велика Британія

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