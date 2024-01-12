Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Київ

Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні

Сьогодні, 12 січня, премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідає Київ, де оголосить про новий пакет військової допомоги, гарантії безпеки та гуманітарну підтримку. Про це пише Sky News.

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Як зазначає видання, Сунак під час свого візиту оголосить про новий пакет військової допомоги. Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Також прем'єр Британії оголосить про надання гарантій безпеки та гуманітарної допомоги.

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Очікується, що Сунак підпише з президентом Зеленським угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона передбачає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

Нагадаємо, востаннє Сунак відвідував Київ в листопаді 2022 року.

До слова, глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що війна Росії проти України – це виклик для цілого покоління, його країна готова підтримувати Україну роками, а союзникам варто зберігати єдність у допомозі.