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Хот-дог за 21 євро: ціни на різдвяних ярмарках в ЄС обурюють туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хот-дог за 21 євро: ціни на різдвяних ярмарках в ЄС обурюють туристів
Ярмарка у Будапешті довгий час вважалась найкращою у Європі
фото із відкритих джерел

Із приємного на ярмарках Європи – вхід для відвідувачів поки що безкоштовний 

Традиційні різдвяні ярмарки зараз проходять у багатьох містах Європи. Ціни там, як правило, вищі завжди. Однак цьогорічне різке зростання витрат на святкових заходах шокувало багатьох туристів. Про це пише Euronews Travel.

Згідно із опитуванням 2023 року, різдвяний ярмарок у Будапешті є найкращим у Європі, «але з хот-догами вартістю 21 євро ентузіазм туристів починає слабшати», пише видання.

Угорщина

Із середньою зарплатою нижче 830 євро на місяць місцеві жителі змушені платити на ярмарках набагато більше, ніж зазвичай. Наприклад, порція гуляшу коштує 12 євро, голубці – 17 євро. Як зазначає гість Маргіт Варга, такі ціни – «не для угорських гаманців». Але Угорщина – не єдина країна, де ціни на святкових різдвяних ярмарках шокували відвідувачів. «Інфляція продовольства продовжує різко зростати, досягнувши майже 20% у ЄС на початку цього року», – зауважують у виданні.

Велика Британія 

Ціни на тематичних святкових ярмарках в Британії теж обурюють гостей. Столиця Шотландії, Единбург, з традиційними зимовими фестивалями та казково красивими вулицями обіцяє чарівну різдвяну атмосферу. Але цього року місцевий різдвяний ярмарок був названий «пеклом на землі» з «нечуваними грабіжницькими цінами» від власників кіосків. Гамбургери коштують 12 фунтів (14 євро), квитки на велике колесо – 10 фунтів (11,60 євро), глінтвейн – цілих 7 фунтів (8 євро).

Зазвичай ціни на таких заходах нижчі у північно-східному місті Йорк. Але цього року гамбургер і закуски там також коштують 12 фунтів стерлінгів (14 євро). Глінтвейн – близько 5 фунтів (5,80 євро).

«Це майже нарівні зі знаменитою лондонською Зимовою країною чудес, де глінтвейн обійдеться вам у 5,70 фунтів (6,60 євро), гамбургери коштують до 14 фунтів (16,20 євро), а хот-доги коштують 8,50 фунтів (9,90 євро). У час пік поїздка на гігантському колесі коштує 11 фунтів (12,80 євро)», – пише видання.

Схожа ситуація – на різдвяному ярмарку Ліверпуля. Місцева газета Liverpool Echo опублікувала ціни на деякі продукти: 6,50 фунтів (7,50 євро) за глінтвейн та 8 фунтів (9,30 євро) за ковбаски.

В соцмережах скаржаться: щоб «прогулятися місцевим ярмарком, треба брати іпотеку», а також «краще сходити до Greggs» – недорогої британської мережі пекарень. Дехто додав, що винні організатори, а не власники кіосків, адже оренда місця середнього розміру на ринку коштує 10 000 фунтів (11 600 євро).

Німеччина

У Німеччині, на батьківщині різдвяних ярмарків, святкові зимові події збирають мільйони туристів. Цього року відвідувачі масово пишуть, що ціни там теж суттєво зросли.

По всій Німеччині працюють святкові ярмарки
По всій Німеччині працюють святкові ярмарки

Традиційний глінтвейн (Glühwein німецькою) на берлінських різдвяних ярмарках коштує 4-5 євро та до 10 євро разом із різдвяним ярмарком набагато вищий за те, що готові заплатити багато відвідувачів.

На різдвяному ярмарку в Шпандау відвідувачі коментували газеті Berliner Zeitung: «Ого, тут так дорого!». І зауважували, що ціни помітно вищі, ніж минулого року. За даними телекомпанії BFM TV, подібне зростання цін помітне й на різдвяному ярмарку у Страсбурзі у Франції.

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Теги: інфляція продукти Угорщина Велика Британія ярмарок столиця оренда Місяць

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