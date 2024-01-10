Міністр Кемерон повідомив, як довго Британія готова надавати підтримку Україні

Кемерон наголошує, що завдання Лондона – зробити все можливе, щоб питання України залишалося у фокусі уваги міжнародної спільноти

Девід Кемерон: «Я не хочу вдаватися в цифри щодо снарядів, але складіть ВВП країн коаліції, і ми випереджаємо Росію 25 до 1»

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що війна Росії проти України – це виклик для цілого покоління, його країна готова підтримувати Україну роками, а союзникам варто зберігати єдність у допомозі. Про це він повідомив під час дебатів у Палаті громад, які транслював канал Sky News.

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За словами міністра, Велика Британія готова допомагати Україні у 2024, 2025 та 2026 роках, оскільки це є викликом для цілого покоління, зазначив глава МЗС. «Я не хочу вдаватися в цифри щодо снарядів, але складіть ВВП країн коаліції, і ми випереджаємо Росію 25 до 1, тому для нас не повинно бути неможливим стати на достатню індустріальну основу», – сказав дипломат.

Він наголосив, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу відвертає увагу від України, проте завдання Лондона – зробити все можливе, щоб питання України залишалося у фокусі уваги міжнародної спільноти.

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«Щоб партнерство та коаліція країн, що підтримують Україну, були сильними, єдиними та цілеспрямованими, наскільки це можливо. На відміну від США та деяких інших країн, це не є предметом суперечок у британській політиці», – резюмував глава відомства.

Раніше повідомлялося, що Україна домовляється з Британією про посилення ППО.