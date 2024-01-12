Прем'єр Британії прокоментував удари по єменських хуситах
Удари були здійснені, щоб послабити військовий потенціал хуситів і захистити глобальне судноплавство
Військово-повітряні сили Британії завдали цілеспрямованих ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
«Протягом останніх місяців повстанці Хуті здійснили низку небезпечних і дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи британським та іншим міжнародним суднам, спричинивши серйозні перебої в роботі життєво важливого торговельного маршруту і підвищивши ціни на сировинні товари», – сказав Сунак.
Зазначається, що незважаючи на неодноразові попередження міжнародної спільноти, хусити продовжували здійснювати напади в Червоному морі, зокрема проти військових кораблів Великої Британії та США цього тижня.
«Сполучене Королівство завжди виступатиме за свободу судноплавства та вільний рух торгівлі. Тому ми зробили обмежені дії з метою самооборони разом зі Сполученими Штатами за підтримки з боку Нідерландів, Канади та Бахрейну проти цілей, пов'язаних з цими атаками, щоб послабити військовий потенціал хуситів і захистити глобальне судноплавство», – додав прем'єр.
Прем'єр Британії також зазначив, що Королівський флот продовжить патрулювати Червоне море у рамках багатонаціональної операції Prosperity Guardian для стримування подальшої агресії хуситів.
Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».
Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.
9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.
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