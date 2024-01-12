Прем'єр Британії прокоментував удари по єменських хуситах

Удари були здійснені, щоб послабити військовий потенціал хуситів і захистити глобальне судноплавство

Військово-повітряні сили Британії завдали цілеспрямованих ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Протягом останніх місяців повстанці Хуті здійснили низку небезпечних і дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи британським та іншим міжнародним суднам, спричинивши серйозні перебої в роботі життєво важливого торговельного маршруту і підвищивши ціни на сировинні товари», – сказав Сунак.

Зазначається, що незважаючи на неодноразові попередження міжнародної спільноти, хусити продовжували здійснювати напади в Червоному морі, зокрема проти військових кораблів Великої Британії та США цього тижня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сполучене Королівство завжди виступатиме за свободу судноплавства та вільний рух торгівлі. Тому ми зробили обмежені дії з метою самооборони разом зі Сполученими Штатами за підтримки з боку Нідерландів, Канади та Бахрейну проти цілей, пов'язаних з цими атаками, щоб послабити військовий потенціал хуситів і захистити глобальне судноплавство», – додав прем'єр.

Прем'єр Британії також зазначив, що Королівський флот продовжить патрулювати Червоне море у рамках багатонаціональної операції Prosperity Guardian для стримування подальшої агресії хуситів.

Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.