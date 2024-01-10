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Зеленський продовжив на рік безвіз для британців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський продовжив на рік безвіз для британців
Безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році
фото з відкритих джерел

Безвізовий режим поширюється як на в'їзд в Україну, так і на транзит через українську територію

Президент Володимир Зеленський своїм указом продовжив ще на один рік безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

Зеленський вніс зміну до указу від 29 січня 2020 року, яка продовжує дію тимчасового безвізу для громадян Британії до 30 січня 2025 року.

Так, безвізовий режим поширюється як на в'їзд в Україну, так і на транзит через українську територію. Строк перебування громадян Британії не має перевищувати 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році, та перестав діяти з 1 лютого 2020 року – після виходу Британії з ЄС.

Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року, який після того не раз продовжувався.

У жовтні 2020 року Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія спростила правила в’їзду для українців, що тікають від війни.

До слова, глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що війна Росії проти України – це виклик для цілого покоління, його країна готова підтримувати Україну роками, а союзникам варто зберігати єдність у допомозі.

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Теги: Велика Британія безвізовий режим Володимир Зеленський

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