Зеленський продовжив на рік безвіз для британців

Безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році

Безвізовий режим поширюється як на в'їзд в Україну, так і на транзит через українську територію

Президент Володимир Зеленський своїм указом продовжив ще на один рік безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

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Зеленський вніс зміну до указу від 29 січня 2020 року, яка продовжує дію тимчасового безвізу для громадян Британії до 30 січня 2025 року.

Так, безвізовий режим поширюється як на в'їзд в Україну, так і на транзит через українську територію. Строк перебування громадян Британії не має перевищувати 90 днів протягом 180 днів.

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Нагадаємо, безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році, та перестав діяти з 1 лютого 2020 року – після виходу Британії з ЄС.

Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року, який після того не раз продовжувався.

У жовтні 2020 року Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія спростила правила в’їзду для українців, що тікають від війни.

До слова, глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що війна Росії проти України – це виклик для цілого покоління, його країна готова підтримувати Україну роками, а союзникам варто зберігати єдність у допомозі.