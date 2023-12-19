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Сунак обговорив із Туском допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сунак обговорив із Туском допомогу Україні
Сунак привітав Туска з нещодавньою перемогою на виборах
фото: Офіс президента

Велика Британія та Польща є двома найближчими партнерами та захисниками України

Сьогодні, 19 грудня, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів телефонну розмову з новообраним головою уряду Польщі Дональдом Туском, щоб привітати його з нещодавньою перемогою на виборах. Серед іншого сторони обговорили війну РФ в Україні, Про це повідомив представник офісу британського премʼєра передає Reuters.

«Лідери обговорили вторгнення Росії в Україну, зазначивши, що Велика Британія та Польща є двома найближчими партнерами та захисниками України», – заявив речник.  

«Вони також привітали міцну двосторонню співпрацю у сфері безпеки, оборони та промисловості між Великою Британією та Польщею, погодившись продовжувати співпрацю для захисту національної та європейської безпеки і процвітання», – додав представник офісу британського премʼєра.

Нагадаємо, 12 грудня ввечері Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Також Туск заявив, що Польща і новий польський уряд вимагатиме від усього світу мобілізувати зусилля для допомоги Україні. 

Читайте також: Польське диво: на кордоні і в Сеймі
Теги: Польща міністр Велика Британія Ріші Сунак Дональд Туск

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