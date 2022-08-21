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Через атаки на Крим РФ відведе частину військ від лінії фронту – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через атаки на Крим РФ відведе частину військ від лінії фронту – ISW
На даху штабу ЧФ РФ у Севастополі стався вибух
фото із соцмережі

У РФ зростає невдоволення через неспроможність Росії зупинити атаки на окупований Крим

Російські окупаційні чиновники в Криму, ймовірно, розглядають посилення безпеки на півострові після атак на російську військову інфраструктуру, і такі заходи можуть відвести російські сили безпеки від лінії фронту. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, після атаки безпілотника на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі 20 серпня «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що всі служби безпеки міста працюють у режимі «посиленої готовності» і контролюють усі в’їзди до міста. Развожаєв стверджував, що мешканці Севастополя просять окупаційну адміністрацію посилити патрулювання в місті та встановити нові блокпости.

Раніше ISW оцінювало, що російські війська використовували усі типи сил безпеки, включаючи Росгвардію, як бойові сили, і, ймовірно, доведеться відвести частину цих сил від лінії фронту, щоб захистити окупований Крим.

Триваюча неспроможність Росії зупинити атаки на окупований Крим також може викликати суспільне невдоволення в російському суспільстві. Громадяни РФ критикують російські війська за те, що вони не використовували більше засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) після першої атаки безпілотника на штаб ЧФ РФ у Севастополі 31 липня.

Ключові висновки ISW за 20 серпня:

  • Російська окупаційна влада в Криму повідомила про чергову атаку безпілотника на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі та, ймовірно, розглядає можливість посилення безпеки на півострові.
  • Російські війська вели невдалі штурми на східній лінії.
  • Російські війська здійснили обмежені невдалі штурми на північ від Харкова.
  • Російські війська не змогли просунутися після кількох штурмів на північний захід від Херсона та на схід від Миколаєва.
  • Українські війська продовжували завдавати ударів по складах боєприпасів і позиціях РФ у Херсонській та Запорізькій областях.
  • Російські та допоміжні сили продовжують мобілізаційні зусилля, включаючи примусову мобілізацію на окупованих територіях і рекламні кампанії.
  • Російська окупаційна влада продовжувала примусові заходи щодо примусу громадян до співпраці з окупаційними адміністраціями.
  • Умови на окупованих територіях продовжували погіршуватися, що свідчить про неефективне управління.
Через атаки на Крим РФ відведе частину військ від лінії фронту – ISW фото 1

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.

Ввечері 20 серпня в окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про спрацювання ППО.

Теги: війна окупація окупанти росія Крим

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