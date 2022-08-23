Зеленський відкрив у Києві Алею сміливості (фото)

На Алеї будуть закарбовані імена усіх партнерів, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії були з Україною

Біля будівлі Верховної Ради у Києві започатковано Алею сміливості, на якій будуть викарбувані імена міжнародних друзів і партнерів України. Про це повідомляє Укрінформ.

У відкритті взяв участь президент України Володимир Зеленський разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою, ім'я якого першим з'явилося на Алеї. «Сьогодні хочу в присутності президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Ім'я президента Польщі Анджея Дуди завжди буде на цій алеї. Це символ сміливості, символ дружби, символ підтримки України тоді, коли вона дійсно потрібна», – зазначив Зеленський.

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Він також розповів, що на Алеї будуть закарбовані імена не тільки політичних лідерів, а всіх західних партнерів, партнерів з інших країн, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії були з Україною.

Нагадаємо, у Києві в середу, 23 серпня, стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники приблизно 60 країн світу.