Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зеленський відкрив у Києві Алею сміливості (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відкрив у Києві Алею сміливості (фото)
Ім'я президента Польщі Анджея Дуди першим з'явилося на Алеї
фото Укрінформ

На Алеї будуть закарбовані імена усіх партнерів, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії були з Україною

Біля будівлі Верховної Ради у Києві започатковано Алею сміливості, на якій будуть викарбувані імена міжнародних друзів і партнерів України. Про це повідомляє Укрінформ.

У відкритті взяв участь президент України Володимир Зеленський разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою, ім'я якого першим з'явилося на Алеї.  «Сьогодні хочу в присутності президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Ім'я президента Польщі Анджея Дуди завжди буде на цій алеї. Це символ сміливості, символ дружби, символ підтримки України тоді, коли вона дійсно потрібна», – зазначив Зеленський.

2 фото
На весь екран

Він також розповів, що на Алеї будуть закарбовані імена не тільки політичних лідерів, а всіх західних партнерів, партнерів з інших країн, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії були з Україною.

Нагадаємо, у  Києві в середу, 23 серпня, стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники приблизно 60 країн світу.

Теги: Верховна Рада Анджей Дуда Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У кожній новобудові повинно бути бомбосховище
Зеленський підписав закон про бомбосховища у новобудовах
Сьогодні, 00:56
23 серпня Україна відзначає День Державного Прапора
Зеленський привітав українців із Днем Державного Прапора (відео)
Сьогодні, 10:21
Зустріч відбувається у Маріїнському палаці
Зеленський зустрівся з Дудою: перші фото та відео
Сьогодні, 13:36

Новини

«Ситуація тривожна». Влада Києва розповіла про захворюваність на коронавірус
«Ситуація тривожна». Влада Києва розповіла про захворюваність на коронавірус
Зеленський відкрив у Києві Алею сміливості (фото)
Зеленський відкрив у Києві Алею сміливості (фото)
Пилова хмара із Казахстану: що відомо про смог, який накрив Київ
Пилова хмара із Казахстану: що відомо про смог, який накрив Київ
У центрі Києва стартувала виставка про інформаційну відсіч агресії РФ
У центрі Києва стартувала виставка про інформаційну відсіч агресії РФ
Рівень забруднення повітря у столиці залишається високим
Рівень забруднення повітря у столиці залишається високим
Кличко розповів про два найдорожчі слова для кожного українця
Кличко розповів про два найдорожчі слова для кожного українця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті
65K
Феєричне влучання: Хлань повідомив деталі удару по Антонівському мосту
42K
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
33K
РФ посилює удари по Україні: розвідка США повідомила про плани окупантів
27K
Окупанти приховано оголосили незалежність захопленої частини Запорізької області – ISW
26K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер

Новини

Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
Вчора, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
Вчора, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Вчора, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Вчора, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту