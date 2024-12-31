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Президент призначив нового начальника контррозвідки СБУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Президент призначив нового начальника контррозвідки СБУ
фото: Офіс президента

Андрій Тупіков є майором МВС України

Президент України Володимир Зеленський 31 грудня призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті глави держави.

«Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», – йдеться в указі. 

Президент призначив нового начальника контррозвідки СБУ фото 1
скриншот: president.gov.ua

Як відомо, у листопаді 2021 року Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки СБУ Олександра Поклада. 23 серпня 2023 року його було звільнено. Раніше він був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ. За президентства Віктора Януковича Поклад працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку» Івана Мирного, повідомляють журналісти програми «Схеми».

Що відомо про Андрія Тупікова?

Андрій Тупіков є майором МВС України. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, відзначений 13 серпня 2015 року орденом Данила Галицького.

Нагадаємо, 31 грудня Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Про це йдеться на сайті президента.

Наступним указом Зеленський призначив начальником Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. З 27.09.2024 р до 31.12.2024 Ткаченко працював заступником Міністра розвитку громад та територій України.

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Теги: Офіс президента Володимир Зеленський партії

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